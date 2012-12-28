Ночью над областью сбиты БПЛА

Липецкая область — в числе регионов страны над которыми этой ночью перехватывали БПЛА. Всего, по данным Минобороны РФ, над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга сбиты
217 беспилотников самолетного типа.
Режим «Угроза атаки БПЛА»
действовал в Липецкой области
с девяти вечера до шести утра. Еще через час был отменен желтый уровень опасности.
Комментарии (1)