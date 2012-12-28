В следственный изолятор собирались поставить 26 свёртков с наркотиками

Внутри было 6,05 грамма метадона.

Оперативный отдел СИЗО-1 и полицейские совместно пресекли попытку поставки наркотиков на территорию липецкого следственного изолятора №1.Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, по месту жительства задержана липчанка, у которой изъяты 26 свёртков со смесью, содержащей метадон общей массой 6,05 грамма. По данным следствия, женщина купила наркотики, чтобы сбывать подозреваемым, обвиняемым и осуждённым, содержащимся в СИЗО-1 Липецка.Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).