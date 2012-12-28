Курьер мошенников забрал у пенсионерки 280 000 рублей и получил год и четыре месяца колонии

В Ельце вынесен приговор задержанному с поличным 23-летнему иностранцу — курьеру телефонных мошенников. Он получил один год и четыре месяца колонии общего режима за покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, молодого мужчину задержали с поличным, когда он приехал за деньгами к 80-летней ельчанке.Женщину убедили «оказать содействие в поимке работающих в банке мошенников»: для этого она должна была отдать 280 тысяч рублей для декларирования.Но пенсионерка догадалась об обмане и обратилась в полицию.