Курьер мошенников забрал у пенсионерки 280 000 рублей и получил год и четыре месяца колонии
Пенсионерка догадалась об обмане: она согласилась передать деньги курьеру и обратилась в полицию.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, молодого мужчину задержали с поличным, когда он приехал за деньгами к 80-летней ельчанке.
Женщину убедили «оказать содействие в поимке работающих в банке мошенников»: для этого она должна была отдать 280 тысяч рублей для декларирования.
Но пенсионерка догадалась об обмане и обратилась в полицию.
Комментарии (1)