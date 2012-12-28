Ребёнок госпитализирован с травмами.

21 мая в Лебедяни годовалый мальчик выпал из окна первого этажа.Малыш 2024 года рождения (двух лет ему ещё нет) госпитализирован с травмами.По данным GOROD48, ребёнок облокотился на москитную сетку, когда его мать отвлеклась, и упал вниз. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.Родителям напоминают о мерах предосторожности: открытые окна — смертельная опасность для детей. Особенно осторожными нужно быть с москитными сетками, которые создают иллюзию закрытого окна.