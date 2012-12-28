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Общество
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28 минут назад
В Липецкой области сухо и до +25
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится — до 7-12 м/сек. Температура ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 18 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 9 градусов мороза.
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