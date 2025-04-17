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Общество
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сегодня, 17:25
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В «Ривьере» запустили салют: к ТРЦ стягиваются экстренные службы
Из здания эвакуировали посетителей, а потом запустили назад.
Как рассказала GOROD48 пара молодых посетителей, они стояли в ювелирном магазине за покупкой, но после хлопков продавец отказался обслуживать, и сказал, что объявлена эвакуация. Из здания все вышли. Но не надолго. Сотрудники правоохранительных органов проверив здания ничего подозрительного не обнаружили. Сейчас вход в ТРЦ свободный но к Ривьере продолжают прибывать силовики и медики скорой.
Как выяснилось, кто-то запустил в здании торгового центра салют.
— Сотрудники отдела полиции №7 устанавливают виновника инцидента, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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