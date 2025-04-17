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сегодня, 17:25
10

В «Ривьере» запустили салют: к ТРЦ стягиваются экстренные службы

Из здания эвакуировали посетителей, а потом запустили назад.

К ТРЦ Ривьера прибывают экстренные службы. Около 17 часов на первом этаже комплекса посетители услышали хлопки, похожие на слабые выстрелы.

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Как рассказала GOROD48 пара молодых посетителей, они стояли в ювелирном магазине за покупкой, но после хлопков продавец отказался обслуживать, и сказал, что объявлена эвакуация. Из здания все вышли. Но не надолго. Сотрудники правоохранительных органов проверив здания ничего подозрительного не обнаружили. Сейчас вход в ТРЦ свободный но к Ривьере продолжают прибывать силовики и медики скорой.




Как выяснилось, кто-то запустил в здании торгового центра салют.

— Сотрудники отдела полиции №7 устанавливают виновника инцидента, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
парторг
49 секунд назад
Просто персонажи с сим-картой вместо мозгов,не понимают,что этого нельзя делать при нынешней ситуации. Но понты дороже денег,в поле за околицей никто не увидит салюта,а тут стадо всё увидит и зацени.
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Анна
10 минут назад
Почему в крупном ТРЦ не сработала система пожаротушения и оповещения???
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Полное
19 минут назад
Отупение народа.А где охрана?
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Вечер
30 минут назад
перестаёт быть томным. Началась в колхозе движуха.
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О. Генри
34 минуты назад
Дебилов на Руси, на сто лет вперёд припасено.
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Лиза
52 минуты назад
Идиотов с каждым днём всё больше и больше. Надеюсь, их найдут и накажут.
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Липчанин
59 минут назад
Был в Ленте. Очень четко отработал персонал на кассах. Молодцы. Но очень шумно, реально как выстрелы звучало
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Житель университетского
59 минут назад
Система безопасности на высоте!!!
Ответить
Увы
сегодня, 17:50
Безнаказанность порождает беспредел...
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смотритель зоопарка
сегодня, 17:50
вот теперь делать анализ, как работает система безопасности, камеры и тд, найдут или нет кто запустил...
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