В «Ривьере» запустили салют: к ТРЦ стягиваются экстренные службы

Из здания эвакуировали посетителей, а потом запустили назад.

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript



К ТРЦ Ривьера прибывают экстренные службы. Около 17 часов на первом этаже комплекса посетители услышали хлопки, похожие на слабые выстрелы.Как рассказала GOROD48 пара молодых посетителей, они стояли в ювелирном магазине за покупкой, но после хлопков продавец отказался обслуживать, и сказал, что объявлена эвакуация. Из здания все вышли. Но не надолго. Сотрудники правоохранительных органов проверив здания ничего подозрительного не обнаружили. Сейчас вход в ТРЦ свободный но к Ривьере продолжают прибывать силовики и медики скорой.Как выяснилось, кто-то запустил в здании торгового центра салют.— Сотрудники отдела полиции №7 устанавливают виновника инцидента, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.