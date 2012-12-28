В Липецкую область приходят дожди

Температура постепенно снижается до нормы.



23 мая через Липецкую область будет проходить холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные грозовые дожди. Температурный фон понизится. 24 и 25 мая неустойчивая погода сохранится.Среднесуточные температуры составят: 23 мая — 19-21 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы, 24 и 25 мая — 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами град. Ветер ночью южный, 5-10 м/сек, днем западный, 9-14 м/сек, при грозе порывы до 15-18 м/сек. Ночью — от +12 до +17 градусов, днем — от +22 до +27.В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от +13 до +15 градусов, днем — от +25 до +27.День 23 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 1 градус тепла.