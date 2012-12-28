Экономика
В Липецкой области подорожали сахар и кофе, подешевели овощи

В апреле инфляция в Липецкой области составила 0,07% — в среднем выросли цены на непродовольственные товары и услуги, однако снизились цены на продукты. 

100,07% составил индекс потребительских цен в Липецкой области в апреле 2026 года, в целом с начала года рост составил 102,74%, сообщает Липецкстат. 

Цены на продовольственные товары снизилась за последний месяц на 0,19%, при этом рост за четыре месяца составил 2,1%. Так, на 5% подешевела плодоовощная продукция (овощи подешевели в целом на 8%, фрукты и цитрусовые — на 2%, картофель — на 0,3%),  мороженое, фруктово-ягодные консервы, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, молоко и молочная продукция, масло и жиры, чай, крупы и бобовые подешевели на 1%. Цены на сахар выросли на 4%, на мясо птицы, мясные консервы, кофе — на 2%, яйца, кондитерские изделия, соль, соусы, специи, концентраты, мясо животных, рыбопродукты, овощные консервы, мясные субпродукты, копченые продукты из мяса и птицы подорожали на 1%. Алкогольные напитки подорожали на 1%, общественное питание стало дешевле на 0,2%.

Непродовольственные товары подорожали в апреле на 0,33%, по сравнению с декабрем 2025 года — на 2,15%. В этой группе повысились цены на спички, ювелирные изделия, предметы садоводства — на 2%, товары для животных, парфюмернокосметические товары, мебель, медицинские товары, полотенца, дизельное топливо, товары для спорта, табачные изделия, часы, стеклянную и металлическую посуду, автомобильный бензин, трикотажные изделия — на 1%. Вместе с тем снизились цены на газовое моторное топливо — на 5%, средства связи, телерадиотовары, инструменты и оборудование — на 1%.

Цены и тарифы на услуги увеличились в апреле на 0,13%, а с начала года на 4,55%. Подорожали услуги химчисток и прачечных — на 12%, организаций культуры, изготовление предметов ритуальных услуг, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), стоимость проезда в различных типов вагонов поездов дальнего следования — на 2%, услуги по техническому обслуживанию транспортных средств, услуги по ремонту обуви, ветеринарные, фотоателье, медицинские услуги и услуги профессионального обучения — на 1%. Снизились услуги в сфере зарубежного туризма — на 3%, экскурсионные услуги подешевели на 2%. 

3

Бухгалтер
36 минут назад
Не верю на 0,07% составила инфляция.
Товарищ из телевизора
41 минуту назад
Просто на глазах растет благосостояние трудящихся!
