Пригласил в гости женщину и оформил на неё микрозайм

Никому нельзя доверять свой телефон.

В Краснинском округе направлено в суд уголовное дело 37-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве (по части первой статьи 159 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 37-летний мужчина пригласил в гости 26-летнюю знакомую. В гостях женщина ненадолго одолжила приятелю свой мобильный телефон для срочного звонка.По данным следствия, взяв телефон и выйдя в соседнюю комнату, мужчина никому не звонил, а вместо этого в интернете оформил на гостью микрозайм на 3 000 рублей, указав заявке на выдачу кредита ложные сведения о заемщике, а потом вывел одобренную сумму на свой банковский счет.Уже во время следствия обвиняемый возместил знакомой ущерб, вернув знакомой 3000 рублей. Но его всё равно ждёт суд: санкции вменяемой статьи Уголовного кодекса — до двух лет лишения свободы.