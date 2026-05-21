25-летняя жительница Лебедяни перевела мошенникам из «службы безопасности банка» 800 000 рублей
Как стать миллионером и весело провести лето: «Область возможностей» показали в Усмани и Грязях
Происшествия
438
сегодня, 10:31
«Чанган» опрокинулся после столкновения с «ВАЗом»: три человека получили травмы
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.
Еще одна серьезная авария произошла вчера в Данковском округе на дороге Лев-Толстой – Данков: «Форд» столкнулся с «Ладой Грантой», а та с «Фольксвагеном». Пострадала 22-летняя пассажирка «Гранты» — девушку госпитализировали.
В Липецке на проспекте 60 лет СССР 26-летний водитель «ГАЗели» сбил 14-летнюю девочку. Школьницу доставили в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 18 аварий, они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области выявлены 5566 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены четыре водителя, за неиспользование ремней безопасности — 2 545.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5238 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщает Госавтоинспекция.
Фото УГИБДД по Липецкой области
0
0
0
2
1
Комментарии