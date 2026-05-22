Между Центральным рынком и рынком «Спутник» планируется высотный жилой комплекс
ООО «Специализированный Застройщик «Сфера» пока разрабатывает проект ЖК. Участок под него уже выкуплен.
Информацию о возможном строительстве GOROD48 получил после звонка жителей улицы Ульяны Громовой, которые рассказали, что пустырь под их окнами оградили сплошным забором.
Мы обратились в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии, где нам ответили, что ничего не знают о строительстве в 200 метрах от площади Победы. Собственник земельного участка еще не обращался с запросом на получение градостроительного плана — а он первый документ, с которого начинается оформление разрешения на строительство.
Как выяснил GOROD48, участком в 10 тысяч квадратных метров владеет ООО «Специализированный Застройщик «Сфера», учредителем и директором которого является Эдуард Корабельников.
С самим бизнесменом, построившим в Липецке несколько ЖК, поговорить не удалось. Но в офисе продаж «Сферы» сообщили о желании построить в районе площади Победы жилой дом переменной этажности высотой не более 20 этажей. Проект находится на стадии разработки.
Уставной капитал «Сферы» — 40 млн рублей. По данным бизнес-агрегаторов, весь этот капитал находится в залоге у одного из банков — очевидно, застройщик взял под нее кредит. Судя по финансовым показателям за прошлый год, выручка застройщика выросла на 416% — до 362,7 млн рублей, чистая прибыль — на 92%, составив 107,9 миллионов, активы компании выросли на 42% — до 1 миллиарда.
P.S. Подготовка к стройке началась зимой 2024 года, когда предыдущий собственник этого земельного участка в сто соток предприниматель Дмитрий Кандауров пригнал тяжелую технику, которая смела забор, отделявший двор домов №2 и №2а по улице Ульяны Громовой от территории бывшего мясокомбината, снесла деревья. После того, как участок был освобожден от мусора, какая-либо активность на нем закончилась.
