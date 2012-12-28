сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: дело врачей, скандал со скорой помощью и аномальная жара
Сегодня, 21 мая, никак не начнется суд по громкому делу врачей, липчанка пожаловалась на то, что фельдшеры скорой не отвезли ее мать в больницу, и спасатели предупреждают об аномальной жаре.
16 медиков обвиняют в том, что они причинили ущерб на 28,3 миллиона рублей территориальному управлению Фонда обязательного медицинского страхования — это особо крупный размер. На скамье подсудимых можно будет увидеть экс-вице-губернатора Александра Ильина, бывшего руководителя облздрава Юрия Шуршукова и его бывшего заместителя Александра Голикова, экс-руководителя территориального управления ФОМС РФ по Липецкой области Галину Ражину, а также бывших главврачей Чаплыгинской, Краснинской, Добровской, Тербунской районных больниц и экс-руководителей поликлиники Липецка № 2.
Уголовное дело возбудили после того, как на заседании в облздраве, которое прошло 10 декабря 2020 года руководство потребовало от подчиненных сфальсифицировать отчетность, чтобы завысить объемы оказания медицинской помощи населению в ноябре 2020 года. Так как из-за пандемии COVID-19 плановая медицинская помощь была приостановлена, медучреждения остались без денег.
Подсудимые настаивают на том, что они не присвоили ни копейки из государевых денег, все пошло на оплату нужд медицинских учреждений.
Заседание перенесли из-за болезни одного из адвокатов.
«Обязательно надо ввести регулярные проверки по ОМС, что конкретно сделано по людям и что оформлено к оплате. Я взяла распечатку на госуслугах, у меня за 25 год обнаружена масса не оказанных услуг, но оплаченных. Как так? Где это можно выяснить и куда обратиться?» — пожаловалась Елена.
«Благодаря Ильину в Липецке и области на свет появилось очень много людей, дай Бог ему доброго здоровья! А чем запомнятся т. н. следователи, оперативники, и прокуроры с судьями?» — написал комментатор.
«Виновными их можно признать только в одном случае: если эти дополнительные средства участники «сговора» разложили по карманам или вывели в офшоры. Дополнительные деньги для мед учреждений, работавших на износ — это решение, принятое по совести, в соответствии со сложившимися обстоятельствами», — считает Эфа.
«Ну, ничего страшного. По этой статье срок давности 6 лет. До ноября не закончат, а там уже всё», — успокоил Коллега.
Липчанка выложила в Сеть скандальное видео.
По ее словам, она вызвала скорую помощь, когда матери стало плохо, однако, приехавшие медики предложили женщине самой везти родственницу в больницу, хотя у той были признаки у инсульта: слабость в руке и ноге, парализовало половину лица, зашкаливало давление.
Вторая бригада скорой помощи отвезла пациентку в больницу. А региональный минздрав теперь проверяет действия первой бригады.
Новость зацепила читателей GOROD48, они не только высказывали свое мнение, но и делились историями общения с врачами.
«Бедные врачи, им и так на дорогах место не уступают, так ещё и матом обругают», — пожалел медиков доктор Пилюлькин.
«Лишить эту бригаду премии, в следующий раз думать будут!» — считает гость.
«Из видео понятно, что именно дочь показывает свою безграмотность и невоспитанность. Также ясно, что поругаться более важно, чем реально позаботиться о здоровье матери. Это более интересно для нее. Так что видео неоднозначное», — пришел к выводу Роман.
«Врачи пациенткой занимались. А дочь (нетрезвая) устроила скандал во дворе», — заявил Очевидец.
«И никого из осуждающих не смущает, что эта бригада человека не забрала в больницу, а следующая, которую вызвала вновь автор видео, увезла пациентку всё-таки с инсультом?» — спросил комментатор.
«Маме на вызов даже не приехали, диагноз по телефону поставили. Не спасли», — рассказала свою историю К.
«За последние три месяца пришлось трижды вызывать мне скорую. Хочу сказать, что бригады приезжали вовремя, определяли состояние и отвозили в сосудистый центр в 8 микрорайоне. Помощь была оказана вовремя, был инфаркт второй раз, а первый раз отказалась от госпитализации, серьезное не подтвердилось. Скорые бригады молодцы, приезжали молодые, но относились очень внимательно». — рассказал Мудрый.
«Моему отцу, беспричинно переставшему ходить, скорая приезжала, но ни разу не отвезли его на обследование. Амбулаторно советовали обращаться. Врача неоднократно вызывали — даже не заходил в комнату, заочно, не видя папу диагнозы прогнозировал. Возили сами на горбу, максимально, что предложили — УЗИ и рентген. Никакой госпитализации. Итак полгода. В итоге человек умер. Сейчас жалоба в прокуратуре», — еще одна история от читателя.
Спасатели предупредили об аномально жаркой погоде, которая сохранится и завтра, 22 мая. Температура составит 30-32 градуса, это на 7-8 градусов выше климатической нормы.
Кстати, несмотря на жару, которая установилась в Липецке на этой неделе, до сих пор температурных рекордов не было.
Уже в субботу, 23 мая горожане смогут увидеть обновленный Зеленый остров, его откроют для всех желающих. Правда, добраться туда можно пока либо пешком, либо на личном транспорте. Автобус маршрута № 359 на Центральный пляж пустят только 1 июня.
Завтра днем в Липецке по прогнозам синоптиков, температура составит от +29 до +31 градусов. И снова до температурного рекорда, вряд ли, дотянет — самым жарким день 22 мая был в 1939 году, когда столбики термометров поднялись до +32 градусов. В 1917 году на улице был всего 0 градусов.
И обратите внимание, в субботу, 23 мая из-за полумарафона в центре Липецка утром перекроют дороги.
