Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Совесть подсудимых не позволяет говорить им о своей невиновности»
Происшествия
Липчанка обвинила бригаду «скорой» в отказе от госпитализации ее матери
Общество
37-летняя липчанка поцарапала ключом «БМВ Х5» и «Ауди Q7» соседей
Происшествия
«Битва за дверь»: компания «Строймастер» обозначила позицию по ЖК «Архитектор»
Общество
В субботу по центру Липецка опять побегут: изменятся маршруты общественного транспорта
Общество
Ночной дозор: Светлана Бедрова побывала на предприятии, ответственном за чистоту Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: участникам субботника не нальют, глупое начальство и токсичные коллеги
Общество
14-летняя девочка попала под «ГАЗель» на пешеходном переходе
Происшествия
В Грязях 51-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Автобус на Центральный пляж поедет 1 июня
Общество
Читать все
«Битва за дверь»: компания «Строймастер» обозначила позицию по ЖК «Архитектор»
Общество
14-летняя девочка попала под «ГАЗель» на пешеходном переходе
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области росли медленнее
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецк не дотянул до температурного рекорда
Погода в Липецке
Штраф и конфискация пилы: пустивший сосну на баню мужчина легко отделался
Происшествия
В районах Коровино-Сырское и 9 микрорайоне отключат холодную воду
Общество
Попавший в яму водитель отсудил у дорожников почти 323 тысячи рублей
Общество
В области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело врачей, скандал со скорой помощью и аномальная жара
Общество
Читать все
Общество
552
сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: дело врачей, скандал со скорой помощью и аномальная жара

Сегодня, 21 мая, никак не начнется суд по громкому делу врачей, липчанка пожаловалась на то, что фельдшеры скорой не отвезли ее мать в больницу, и спасатели предупреждают об аномальной жаре.

Накануне в Советском суде Липецка должно было состояться предварительно заседание по делу группы врачей и чиновников от медицины.

16 медиков обвиняют в том, что они причинили ущерб на  28,3 миллиона рублей территориальному управлению Фонда обязательного медицинского страхования — это особо крупный размер. На скамье подсудимых можно будет увидеть экс-вице-губернатора Александра Ильина, бывшего руководителя облздрава Юрия Шуршукова и его бывшего заместителя Александра Голикова, экс-руководителя территориального управления ФОМС РФ по Липецкой области Галину Ражину, а также бывших главврачей Чаплыгинской, Краснинской, Добровской, Тербунской районных больниц и экс-руководителей поликлиники Липецка № 2.

Уголовное дело возбудили после того, как на заседании в облздраве, которое прошло 10 декабря 2020 года руководство потребовало от подчиненных  сфальсифицировать отчетность, чтобы завысить объемы оказания медицинской помощи населению в ноябре 2020 года. Так как из-за пандемии COVID-19 плановая медицинская помощь была приостановлена, медучреждения остались без денег.

Подсудимые настаивают на том, что они не присвоили ни копейки из государевых денег, все пошло на оплату нужд медицинских учреждений.

Заседание перенесли из-за болезни одного из адвокатов.

«Обязательно надо ввести регулярные проверки по ОМС, что конкретно сделано по людям и что оформлено к оплате. Я взяла распечатку на госуслугах, у меня за 25 год обнаружена масса не оказанных услуг, но оплаченных. Как так? Где это можно выяснить и куда обратиться?» — пожаловалась Елена.

«Благодаря Ильину в Липецке и области на свет появилось очень много людей, дай Бог ему доброго здоровья! А чем запомнятся т. н. следователи, оперативники, и прокуроры с судьями?» — написал комментатор.

«Виновными их можно признать только в одном случае: если эти дополнительные средства участники «сговора» разложили по карманам или вывели в офшоры. Дополнительные деньги для мед учреждений, работавших на износ — это решение, принятое по совести, в соответствии со сложившимися обстоятельствами», — считает Эфа.

«Ну, ничего страшного. По этой статье срок давности 6 лет. До ноября не закончат, а там уже всё», — успокоил Коллега.

Липчанка выложила в Сеть скандальное видео.



По ее словам, она вызвала скорую помощь, когда матери стало плохо, однако, приехавшие медики предложили женщине самой везти родственницу в больницу, хотя у той были признаки у инсульта: слабость в руке и ноге, парализовало половину лица, зашкаливало давление.

Вторая бригада скорой помощи отвезла пациентку в больницу. А региональный минздрав теперь проверяет действия первой бригады.

Новость зацепила читателей GOROD48, они не только высказывали свое мнение, но и делились историями общения с врачами.  

«Бедные врачи, им и так на дорогах место не уступают, так ещё и матом обругают», — пожалел медиков доктор Пилюлькин.

«Лишить эту бригаду премии, в следующий раз думать будут!» — считает гость.

«Из видео понятно, что именно дочь показывает свою безграмотность и невоспитанность. Также ясно, что поругаться более важно, чем реально позаботиться о здоровье матери. Это более интересно для нее. Так что видео неоднозначное», — пришел к выводу Роман.

«Врачи пациенткой занимались. А дочь (нетрезвая) устроила скандал во дворе», — заявил Очевидец.

«И никого из осуждающих не смущает, что эта бригада человека не забрала в больницу, а следующая, которую вызвала вновь автор видео, увезла пациентку всё-таки с инсультом?» — спросил комментатор.

«Маме на вызов даже не приехали, диагноз по телефону поставили. Не спасли», — рассказала свою историю К.

«За последние три месяца пришлось трижды вызывать мне скорую. Хочу сказать, что бригады приезжали вовремя, определяли состояние и отвозили в сосудистый центр в 8 микрорайоне. Помощь была оказана вовремя, был инфаркт второй раз, а первый раз отказалась от госпитализации, серьезное не подтвердилось. Скорые бригады молодцы, приезжали молодые, но относились очень внимательно». — рассказал Мудрый.

«Моему отцу, беспричинно переставшему ходить, скорая приезжала, но ни разу не отвезли его на обследование. Амбулаторно советовали обращаться. Врача неоднократно вызывали — даже не заходил в комнату, заочно, не видя папу диагнозы прогнозировал. Возили сами на горбу, максимально, что предложили — УЗИ и рентген. Никакой госпитализации. Итак полгода. В итоге человек умер. Сейчас жалоба в прокуратуре», — еще одна история от читателя.

Спасатели предупредили об  аномально жаркой погоде, которая сохранится и завтра, 22 мая. Температура составит 30-32 градуса, это на 7-8 градусов выше климатической нормы.

Кстати, несмотря на жару, которая установилась в Липецке на этой неделе, до сих пор температурных рекордов не было.

Уже в субботу, 23 мая горожане смогут увидеть обновленный Зеленый остров, его откроют для всех желающих. Правда, добраться туда можно пока либо пешком, либо на личном транспорте. Автобус маршрута № 359 на Центральный пляж пустят только 1 июня.

Завтра днем в Липецке по прогнозам синоптиков, температура составит от +29 до +31 градусов. И снова до температурного рекорда, вряд ли, дотянет — самым жарким день 22 мая был в 1939 году, когда столбики термометров поднялись до +32 градусов. В 1917 году на улице был всего 0 градусов.

И обратите внимание, в субботу, 23 мая из-за полумарафона в центре Липецка утром перекроют дороги.

вечЁрка
суд
скорая помощь
жара
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить