Пьяный 19-летний парень решил добраться до дома, угнав машину

В отношении лебедянца возбуждено уголовное дело о попытке угона автомобиля.

59-летняя жительница Лебедяни обратилась в полицию с заявлением о совершённой 19 мая попытке угона автомобиля от ее дома. По записям камер видеонаблюдения полицейские вышли на юного жителя города.«Пьяный 19-летний житель Лебедяни возвращался домой. Увидев припаркованный возле дома автомобиль, он решил на нем доехать до своего дома. Парень проник в салон автомобиля через незакрытую дверь и попробовал завести автомобиль — взломал рулевую колонку, попытался соединить провода замка зажигания, но завести машину так и не удалось», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело о покушении на угон (по части 3 статьи 30 УК РФ, части 1 статьи 166 УК РФ). Парню грозит до пяти лет лишения свободы.