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В России
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сегодня, 11:37

В Минцифры планируют отказаться от хранения данных на портале «Госуслуги»

Минцифры рассматривает возможность отказа от хранения данных с портала «Госуслуги».

Минцифры изучает вопрос отказа от хранения любых данных c портала госуслуг к 2026 году, — заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе First Russian Data Forum.

По его словам, это позволит повысить безопасность информации пользователей, — передает ТАСС.

«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на «Госуслугах», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что мошенники активизировали атаки на россиян, используя поддельные уведомления о попытках входа в аккаунты на «Госуслугах». В таких письмах, которые якобы отправлены от портала, гражданам предлагают срочно связаться со службой поддержки по указанному номеру телефона. Однако этот номер оказывается фальшивым. Отличить подделку можно по ошибке в названии портала: в письмах аферистов «Госуслуги» пишут раздельно и с ошибкой — Gos uslugi.

Кроме того, преступники разработали новую схему кражи денег. Они получают доступ к личным данным россиян, взламывая их аккаунты на «Госуслугах». Для этого мошенники убеждают жертв воспользоваться функцией демонстрации экрана на смартфоне, предлагая якобы техническую помощь, — пишет КП.
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