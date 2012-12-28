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В России
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сегодня, 11:37
В Минцифры планируют отказаться от хранения данных на портале «Госуслуги»
Минцифры рассматривает возможность отказа от хранения данных с портала «Госуслуги».
По его словам, это позволит повысить безопасность информации пользователей, — передает ТАСС.
«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на «Госуслугах», — отметил министр.
Ранее сообщалось, что мошенники активизировали атаки на россиян, используя поддельные уведомления о попытках входа в аккаунты на «Госуслугах». В таких письмах, которые якобы отправлены от портала, гражданам предлагают срочно связаться со службой поддержки по указанному номеру телефона. Однако этот номер оказывается фальшивым. Отличить подделку можно по ошибке в названии портала: в письмах аферистов «Госуслуги» пишут раздельно и с ошибкой — Gos uslugi.
Кроме того, преступники разработали новую схему кражи денег. Они получают доступ к личным данным россиян, взламывая их аккаунты на «Госуслугах». Для этого мошенники убеждают жертв воспользоваться функцией демонстрации экрана на смартфоне, предлагая якобы техническую помощь, — пишет КП.
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