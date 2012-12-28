Липецкая вечЁрка: сбитая девочка, лосиха на заборе и новый мэр Ельца

Сегодня, 15 апреля, GOROD48 опубликовал запись регистратора с наездом автомобиля на школьницу, лосиха застряла на заборе, и губернатор представил исполняющего обязанности мэра Ельца.