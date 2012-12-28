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41 минуту назад

Липецкая вечЁрка: сбитая девочка, лосиха на заборе и новый мэр Ельца

Сегодня, 15 апреля, GOROD48 опубликовал запись регистратора с наездом автомобиля на школьницу, лосиха застряла на заборе, и губернатор представил исполняющего обязанности мэра Ельца.

Вчера вечером ан улице Неделина автомобиль «Фольксваген» сбил 11-летнюю девочку, а сегодня мы опубликовали запись наезда. Школьница, спешившись с велосипеда, переходила дорогу по переходу у школы №15, когда ее сбила машина.

Девочка получила травму, после оказания помощи ее отпустили из больницы домой.

«Учите своих детей смотреть по сторонам. За рулем может быть кто угодно. Зебра не значит безопасно», — напомнил !!!

«Вопрос к властям, почему на такой оживленной дороге и на переходе к школе не установлен светофор или хотя бы кнопка. И камер нет. Там водители вообще не останавливаются. Каждый раз, переходя дорогу, рискуем жизнью», — написала Елена.

«Пешеходный переход у Трибуны убрали и этим поломали всю схему движения. Как там перейти? Либо большой крюк наверх и стой на светофоре три минуты (дурдом вообще! Кто это придумал?), либо крюк вниз аж до Нижнего парка. И потом еще две дороги переходить! Идиотизм какой-то, со Скороходова на остановку площадь Революции не попадешь», — сообщил о проблеме Кстати.

Сегодня пострадала еще одна девочка:  ее сбила водитель автомобиля «Киа Рио». 10-летняя школьница ехала на самокате по пешеходному переходу на перекрёстке улиц Липовской и Семашко. Ребенка отвезли в больницу.

«Самокатчики и велосипедисты частенько хотят проскочить через пешеходный переход на скорости, не смотря по сторонам. Надо учитывать, что машину при любой ее скорости сразу не остановишь. Учите своих детей и сами делайте правильно, показывая им пример. Если бы девочка остановилась перед переходом и убедилась, что машина тоже остановилась, и тогда перешла дорогу, этого бы не случилось», — напомнил комментатор.

Новостей о дорожных авариях, как всегда в избытке. Накануне на проспекте Победы в ДТП попали не менее семи автомобилей. А началось все с того, что водитель автомобиля «Фольксваген» зацепил колесом бордюр, после чего задел две машины, а потом в ДТП по принципу домино попали еще четыре автомобиля.

Примерно в это же время в Измалковском районе на дороге Орел — Тамбов столкнулись мотоцикл и автомобиль «Митсубиси». Байкера госпитализировали.

А ночью у дома № 34 на улице Стаханова в Липецке загорелся автомобиль «Ауди». Машина вспыхнула неподалеку от очень странной парковки

21-летнюю жительницу Грязинского района будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадала её ровесница-пассажирка.

Эта авария произошла 15 декабря в Грязинском районе на 18-м километре дороги Двуречки — Грязи. Обвиняемая, находясь за рулем «Лады Гранты», не справилась с управлением, съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

Курьезное происшествие сегодня случилось в Грязях. Под железнодорожным мостом на улице Воровского с прицепа свалилась сеялка. В результате образовалась огромная пробка.  


Утром пришла сногсшибательная новость — на улице Юношеской огромная лосиха застряла в заборе. По всей видимости, животное хотело перепрыгнуть преграду, но зацепилось копытом.



Охотоведы высвободили животное из ловушки, но  лосихаумерла по дороге в ветлечебницу из-за большой кровопотери и болевого шока.

«У нас в садах «Горняк» лоси не редкость. У соседей из бака пил воду года 3-4 назад, с огромными рогами, как в американских фильмах», — рассказала Юля.

«У нас тоже было. Осенью прошлого года в садоводстве «Спутник» молодой лось лихо преодолевал все заборы, даже видео не успели заснять», — добавил комментатор.

Сегодня утром сессия Елецкого горсовета  приняла отставку мэра Евгения Боровских. Теперь будет защищать права предпринимателей в должности бизнес-омбудсмена.



Но кресло градоначальника остыть не успело: губернатор Игорь Артамонов возложил исполнение обязанностей мэра на 30-летнего Вячеслава Жабина.



Вячеслав Жабин приехал в Елец несколько лет назад. Он — однокурсник по МГИМО спикера облсовета Владимира Серикова. В 2023 году стал заместителем генерального директора АО «Энергия», компании, возглавляемой Владимиром Архипенко, дедом Владимира Серикова. В сентябре прошлого года Жабин избрался депутатом Елецкого горсовета, а уже в ноябре сложил свои полномочия в связи с переходом на муниципальную службу — в мэрию Ельца и сразу — первым замом главы города, курирующим сферы дорожного и коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.

«Удачно заоднокашнился. Сразу — первым заместителем главы города», — заметил Сосед.

На 18 апреля назначена очередная сессия Елецкого горсовета, на которой сформируют комиссию по выборам мэра города. Впрочем, исход ее работы уже очевиден.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +19 до +21 градуса.

И обратите внимание, 17 апреля в два часа ночи движение по Плехановскому спуску будет перекрыто для прохождения крупногабаритной техники, которая требуется для монтажа балок моста.



Водителям рекомендуют заранее планировать объездные пути.

вечЁрка
ДТП
дикие животные
назначения
Елец
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