В Липецкой области сухо и до +23

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется во власти антициклона — осадков не ожидается, погода будет теплой.

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-16 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный, чуть слабее, 3-8 м/сек, днем западный, немного усилится — до 5-10 м/сек. Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днем — от +18 до +23 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.День 16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2022 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 8 градусов мороза.