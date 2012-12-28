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Погода в Липецке
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57 минут назад
В Липецкой области сухо и до +23
В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется во власти антициклона — осадков не ожидается, погода будет теплой.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный, чуть слабее, 3-8 м/сек, днем западный, немного усилится — до 5-10 м/сек. Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днем — от +18 до +23 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.
День 16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2022 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 8 градусов мороза.
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