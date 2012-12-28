Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей
Общество
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вчера, 16:58
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Дело о плантации конопли и галлюциногенных грибов направлено в суд
Полицейские изъяли у мужчины 1,7 килограмма марихуаны, почти 100 граммов грибов и 0,6 грамма выделенного из них вещества.
«По версии следствия, 32-летний липчанин купил в интернете семена конопли и рассаду грибов, содержащих в себе наркотик псилоцин. Растения и грибы он посадил у себя дома и, получив урожай, подготавливал их к продаже», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Наркоплантацию обвиняемый оборудовал в одном из частных секторов Липецка. Помимо семян, он также купил специализированные удобрения, лампы и системы вентиляции. В ходе обыска оперативники обнаружили стеклянные банки, пластиковые контейнеры и пакеты, наполненные веществом зелёного цвета, пустые упаковочные материалы, а также 56 кустов конопли.
По итогам экспертизы, полицейские изъяли у мужчины 1,7 килограмма марихуаны, почти 100 граммов грибов и 0,6 грамма выделенного из них псилоцина. Теперь растениеводу грозит до 20 лет лишения свободы.
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