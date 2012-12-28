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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
В Липецкой области сухо и до +22
Антициклон принесёт в Липецкую область заметное потепление.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, ночью 2–7 м/сек, днём 5–10 м/сек. Ночью на улице от +3 до +8, днём — от +17 до +22.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +5 до +7 градусов, днём — от +19 до +21 градуса.
День 17 сентября стал самым тёплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 0 градусов.
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