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В Липецкой области сухо и до +22
Погода в Липецке
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Погода в Липецке
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вчера, 17:00

В Липецкой области сухо и до +22

Антициклон принесёт в Липецкую область заметное потепление.

В ближайшие трое суток на территорию Липецкой области распространится влияние Азорского антициклона, погода будет сухой и солнечной. Среднесуточные температуры составят 13–16 градусов тепла, что на 1–4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, ночью 2–7 м/сек, днём 5–10 м/сек. Ночью на улице от +3 до +8, днём — от +17 до +22.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +5 до +7 градусов, днём — от +19 до +21 градуса.

День 17 сентября стал самым тёплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 0 градусов.
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