19-летний студент накопил 37 неоплаченных штрафов

Юноша регулярно нарушает правила дорожного движения, а штрафы не платит.

В Добринском округе суд рассмотрел 37 административных дел в отношении 19-летнего студента о неуплате штрафов в установленный срок. Штрафы он получил за нарушения правил дорожного движения. Но так как парень их не оплачивал в срок — ему теперь придётся заплатить плюсом ещё 70,5 тысячи рублей.«Последним эпизодом стало уклонение от уплаты штрафа в 500 рублей, назначенного в мае этого года за управление автомобилем с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствовало требованиям технического регламента. Это и привело к возбуждению очередного дела», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.