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вчера, 17:41
25

19-летний студент накопил 37 неоплаченных штрафов

Юноша регулярно нарушает правила дорожного движения, а штрафы не платит.

В Добринском округе суд рассмотрел 37 административных дел в отношении 19-летнего студента о неуплате штрафов в установленный срок. Штрафы он получил за нарушения правил дорожного движения. Но так как парень их не оплачивал в срок — ему теперь придётся заплатить плюсом ещё 70,5 тысячи рублей.

«Последним эпизодом стало уклонение от уплаты штрафа в 500 рублей, назначенного в мае этого года за управление автомобилем с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствовало требованиям технического регламента. Это и привело к возбуждению очередного дела», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
ПДД
нарушение
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Комментарии (25)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
22 минуты назад
Когда в Липецке перестанут гонять на красный мотоциклы без номеров?
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Головой думать надо!
сегодня, 03:14
Зачем копить штрафы?! Копить лучше деньги!
Ответить
Дед
вчера, 22:53
4о лет за рулем ,все категории , вожу все что движется , ни одного дтп , ни одного штрафа , учись студент !
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вот таких
вчера, 21:09
нужно лишать прав,желательно навсегда.
Ответить
Да ну?
вчера, 23:04
За тонировку? Или за то, что деньги в бюджет приносит? Таких, наоборот, сохранять надо)))
Ответить
да
вчера, 23:34
За тонировку? Или за то, что деньги в бюджет приносит? Таких, наоборот, сохранять надо))) за тонировку в первую очередь, едут ничего не видят, упыри однозначно, света Божьего боятся...
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Дед
вчера, 20:49
Надо научится ездить так чтобы не попадаться на штраф , это высший пилотаж , с годами приходит !
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омсквич
вчера, 20:30
А как люди штрафов на 2-3 лимона умудряются накатывать ? То за 500р давно оплаченный штраф умудряются всю душу вынуть
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СССР
вчера, 19:47
когда в ГИБДД закроют "киоск" продажи ВУ???
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Гость
вчера, 19:38
Есть простой и действенный способ по удалению неадекватных водителей с дорог, бальная система штрафов, исчерпал лимит баллов, лишение с дальнейшей очень сложной пересдачей, к сожалению государству это невыгодно, нарушители приносят деньги в казну а возможные травмы, увечья и гибель людей никого не волнуют
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СССР
вчера, 19:47
всё верно советские все пора вернуть, прокол в ВУ!
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НАСТАВНИК
вчера, 21:48
всё верно советские все пора вернуть, прокол в ВУ! Не как не получится, раньше ГАИ было больше, камер не было, сейчас наоборот!
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Ваш тренер
вчера, 19:33
Да не прав надо лишать, это его не остановит... Конфисковать автомобиль, и не важно на кого оформлен, по другому никак.
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Сергей Б.
вчера, 23:06
Нельзя конфисковать чужую частную собственность. От слова "совсем". Не выдумывайте чудеса, иначе без жилья сами останетесь.
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Василий
вчера, 18:24
Таким не место на дороге. Лишить прав пожизненно. Потенциальный убийца. А за штрафы не сажать, а привлечь к принудительным работам
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