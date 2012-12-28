Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей
Происшествия
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вчера, 17:41
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19-летний студент накопил 37 неоплаченных штрафов
Юноша регулярно нарушает правила дорожного движения, а штрафы не платит.
«Последним эпизодом стало уклонение от уплаты штрафа в 500 рублей, назначенного в мае этого года за управление автомобилем с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствовало требованиям технического регламента. Это и привело к возбуждению очередного дела», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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