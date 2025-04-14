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сегодня, 07:44
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Нелепый замес на проспекте Победы: в массовое ДТП попали сразу семь машин

Причиной аварии стал бордюр.

Вечером 14 апреля в Липецке на проспекте Победы произошло массовое ДТП с участием минимум семи автомобилей.

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По одной из версий, водитель автомобиля «Фольксваген» зацепил колесом левый бордюр, когда двигался в сторону площади Победы. Автомобиль резко изменил траекторию движения, после чего задел две машины в двух полосах попутного движения, а там в это ДТП по принципу домино попали еще четыре автомобиля.

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«Фольксваген» в свою очередь перескочил разделительную полосу и встал поперек встречного движения.

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массовое ДТП
авария
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Гаи
19 минут назад
Соблюдайте ПДД. Держите дистанцию.
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Крылов
22 минуты назад
Плохому танцору всегда что-то мешает.
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Шо опять
40 минут назад
Смартфон виноват?Аль скоростуха?
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Так как есть
51 минуту назад
То бордюр, то столб виноват , водятел не причем.
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