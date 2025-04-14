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Происшествия
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сегодня, 07:44
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Нелепый замес на проспекте Победы: в массовое ДТП попали сразу семь машин
Причиной аварии стал бордюр.
По одной из версий, водитель автомобиля «Фольксваген» зацепил колесом левый бордюр, когда двигался в сторону площади Победы. Автомобиль резко изменил траекторию движения, после чего задел две машины в двух полосах попутного движения, а там в это ДТП по принципу домино попали еще четыре автомобиля.
«Фольксваген» в свою очередь перескочил разделительную полосу и встал поперек встречного движения.
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