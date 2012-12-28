Статистика: липчане стали есть больше мяса и меньше сладостей

Липчане в 2025 году ели хлеба и круп меньше, чем десять лет назад, также в их рационе стало меньше сладостей и сахара. Вместе с тем выросло потребление мяса и овощей. Росстат проанализировал, как изменилось питание россиян за последние годы в стране в целом и в регионах.

По данным Росстата в 2025 году на одного жителя Липецкой области пришлось 79 килограммов хлеба и круп, 65,5 килограмма картофеля, 115,7 килограмма овощей и бахчевых, 68,7 килограмма фруктов, 104,4 килограмма мяса, 224,9 килограмма молока и молочных продуктов, 233 яйца, 27,2 килограмма рыбы, 26,7 килограмма сахара и сладостей, 10,1 килограмма растительного масла. По сравнению с 2015 годом в рационе стало меньше хлеба и круп (на человека приходилось в год 100 килограммов), фруктов и ягод (71,4 килограмма), молока (248,1 килограмма), яиц (256 штук), сахара и сладостей (33 килограмма), растительного масла (12,2 килограмма). Вместе с тем липчане стали есть больше овощей (было 110,3 килограмма), мяса (80,5 килограмма), рыбы (23,7 килограмма), картофеля (65,5 килограмма).В России больше всего овощей потребляют жители Курганской области — 160,8 килограмма, меньше всего республики Алтай — 60,7 килограмма. Самым «мясным» регионом оказалась Белгородская область, где на одного человека в среднем пришлось 150,8 килограмма, самый скудный «мясной» стол был в Карачаево-Черкесии (67,1 килограмма). Лидером по потреблению молока стала Чечня (374 килограмма), на противоположном конце оказалась Тыва с 164,4 килограммами. Самые большие сладкоежки оказались в Белгородской области и Мордовии, где на человека пришлось соответственно 46,1 и 45,8 килограмма сахара, меньше всего сладостей съедали жители Калмыкии — 17,3 килограмма.Росстат также изучил долю расходов на продукты питания в общих потребительских расходах домохозяйств. В Липецкой области в 2025 году на питание уходило 36,7% всех расходов домохозяйства, в 2015-м — 34,2%. Менее 20% тратили на продукты всего 3,5% семей, в 2015 году доля таких семей была выше (6,9%). У 8,6% семей на еду уходило от 60 до 70% доходов (в 2015-м – у 5,9%). Почти не изменилась доля тех, кто выделяли на продукты более 70% всех расходов — 2,3% в 2025 году и 2,8% в 2015-м. Треть семей расходовали на продукты от 30 до 40% бюджета, в 2015 доля таких домохозяйств была чуть ниже четверти (23,8%).В целом в России меньше всего на питание тратили жители Ямало-Ненецкого автономного округа (24% всех расходов), больше всего на питание уходило денег у жителей Дагестана — 62,4%.