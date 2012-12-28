Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей
Экономика
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вчера, 16:05
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Статистика: липчане стали есть больше мяса и меньше сладостей
Липчане в 2025 году ели хлеба и круп меньше, чем десять лет назад, также в их рационе стало меньше сладостей и сахара. Вместе с тем выросло потребление мяса и овощей. Росстат проанализировал, как изменилось питание россиян за последние годы в стране в целом и в регионах.
В России больше всего овощей потребляют жители Курганской области — 160,8 килограмма, меньше всего республики Алтай — 60,7 килограмма. Самым «мясным» регионом оказалась Белгородская область, где на одного человека в среднем пришлось 150,8 килограмма, самый скудный «мясной» стол был в Карачаево-Черкесии (67,1 килограмма). Лидером по потреблению молока стала Чечня (374 килограмма), на противоположном конце оказалась Тыва с 164,4 килограммами. Самые большие сладкоежки оказались в Белгородской области и Мордовии, где на человека пришлось соответственно 46,1 и 45,8 килограмма сахара, меньше всего сладостей съедали жители Калмыкии — 17,3 килограмма.
Росстат также изучил долю расходов на продукты питания в общих потребительских расходах домохозяйств. В Липецкой области в 2025 году на питание уходило 36,7% всех расходов домохозяйства, в 2015-м — 34,2%. Менее 20% тратили на продукты всего 3,5% семей, в 2015 году доля таких семей была выше (6,9%). У 8,6% семей на еду уходило от 60 до 70% доходов (в 2015-м – у 5,9%). Почти не изменилась доля тех, кто выделяли на продукты более 70% всех расходов — 2,3% в 2025 году и 2,8% в 2015-м. Треть семей расходовали на продукты от 30 до 40% бюджета, в 2015 доля таких домохозяйств была чуть ниже четверти (23,8%).
В целом в России меньше всего на питание тратили жители Ямало-Ненецкого автономного округа (24% всех расходов), больше всего на питание уходило денег у жителей Дагестана — 62,4%.
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