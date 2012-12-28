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вчера, 16:43
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Забившая насмерть свою 76-летнюю бабушку 32-летняя женщина села на 12 с половиной лет

Она нанесла пенсионерке не менее 17 ударов. 

32-летняя жительница Тербунского округа отправилась на 12,5 года в колонию общего режима с ограничением свободы на год за смертельное избиение своей 76-летней бабушки-инвалида. Как сообщает областная прокуратура, женщина осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей (по части четвёртой статьи 111 УК РФ).

Напомним, бабушку женщина жестоко избила 24 мая этого года в её же доме. Она нанесла находившейся в беспомощном состоянии бабушке-инвалидке не менее 17 ударов кулаком по голове, груди, спине, ногам и рукам. Когда бабушка начала тяжело дышать, внучка испугалась и вызвала скорую помощь, но помочь медики уже не смогли. Пожилая женщина умерла от тупой травмы грудной клетки. Впоследствии внучка призналась, что избила бабушку потому, что ей надоело за ней ухаживать.

Вину женщина признала и раскаялась. Санкции вменяемой ей статьи — до 15 лет заключения. При вынесении приговора суд учёл наличие у женщины на иждивении двоих малолетних детей и непогашенную судимость.
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Комментарии (6)

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гость
вчера, 20:42
Ещё помню школьную песню - "если смерти -,то мгновенной, если раны -небольшой ". Тихий УЖАС.
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Бывалый
вчера, 17:34
Очень страшно в такой ситуации оказаться.., и дети и уход за престарелым..., а если ещё и одна в одиночку с этим всем...кукушка едет конкретно....особенно в нынешнее время...
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Бабка Первая
вчера, 19:24
Времена ни при чём. Девушку туда не насильно подселили. И если ей стало невмоготу, то должна была собрать вещички и уйти, предупредив родных и соцслужбы. Не пропала бы бабушка. Не остались бы без матери дети. Если что, я знаю, как это годами ухаживать за лежачим.
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Бывалый
вчера, 19:53
Времена ни при чём. Девушку туда не насильно подселили. И если ей стало невмоготу, то должна была собрать вещички и уйти, предупредив родных и соцслужбы. Не пропала бы бабушка. Не остались бы без матери дети. Если что, я знаю, как это годами ухаживать за лежачим. Какие родные..., какие соцслужбы...о чём вы говорите.. и куда уйти то ..
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Бабка Первая
вчера, 21:05
Какие родные..., какие соцслужбы...о чём вы говорите.. и куда уйти то .. Девушка годится мне во внучки - 73 мне. И здоровье хилое. Что меня ждёт нового ужасного, чего не было здесь 15 лет назад? Хотите сказать, что дети и внуки у всех стали моральными уродами и забьют, как только разучусь вставать?
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Бабка Первая
вчера, 20:25
Какие родные..., какие соцслужбы...о чём вы говорите.. и куда уйти то .. Вы знакомы с той семьёй? Убийца сирота и выросла в доме бабушки? Где её родители и отец её детей? Соцслужбы отказались помогать? Расскажите.
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