Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей
Происшествия
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вчера, 16:43
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Забившая насмерть свою 76-летнюю бабушку 32-летняя женщина села на 12 с половиной лет
Она нанесла пенсионерке не менее 17 ударов.
Напомним, бабушку женщина жестоко избила 24 мая этого года в её же доме. Она нанесла находившейся в беспомощном состоянии бабушке-инвалидке не менее 17 ударов кулаком по голове, груди, спине, ногам и рукам. Когда бабушка начала тяжело дышать, внучка испугалась и вызвала скорую помощь, но помочь медики уже не смогли. Пожилая женщина умерла от тупой травмы грудной клетки. Впоследствии внучка призналась, что избила бабушку потому, что ей надоело за ней ухаживать.
Вину женщина признала и раскаялась. Санкции вменяемой ей статьи — до 15 лет заключения. При вынесении приговора суд учёл наличие у женщины на иждивении двоих малолетних детей и непогашенную судимость.
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