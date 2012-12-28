В центральной части Липецка, 21 микрорайоне и Дачном отключат холодную воду

17 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Писарева, 13-15, улица Центральная, 12, улица Барашева, 5 — без холодной воды останутся жители Дачного и центральной части Липецка. Кроме того, подачу холодной воды ограничат жителям 21 микрорайона по заявке управляющей организации для проведения работ по адресу: улица Меркулова, 57, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Центральной, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева, №№ 57, 65, 77, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 5, 7 по улице Барашева, № 3 по улице Коммунальной, №№ 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 116, 118, 120, 126, 128, 132 по проспекту Победы, №№ 4, 8, 10, 12, 14 по улице Катукова, в частном секторе улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 3 по улице Желябова, №№ 8, 10, 12, 12а, 12б, 16 по улице Интернациональной, №№ 2, 5, 7, 7а, 9, 28 по улице Ленина, № 34 по улице Плеханова, № 1а в переулке Вишневом, №№ 1а, 12 по улице Володарского, № 7 по улице Даргомыжского, №№ 52, 52а, 54, 55б, 58 по улице Депутатской, №№ 1, 1а по улице Клары Цеткин, обесточат переулок Фруктовый, СНТ «Металлург-3», «Монтажник».