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Общество
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вчера, 17:10
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В центральной части Липецка, 21 микрорайоне и Дачном отключат холодную воду
17 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Писарева, 13-15, улица Центральная, 12, улица Барашева, 5 — без холодной воды останутся жители Дачного и центральной части Липецка. Кроме того, подачу холодной воды ограничат жителям 21 микрорайона по заявке управляющей организации для проведения работ по адресу: улица Меркулова, 57, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 3 по улице Желябова, №№ 8, 10, 12, 12а, 12б, 16 по улице Интернациональной, №№ 2, 5, 7, 7а, 9, 28 по улице Ленина, № 34 по улице Плеханова, № 1а в переулке Вишневом, №№ 1а, 12 по улице Володарского, № 7 по улице Даргомыжского, №№ 52, 52а, 54, 55б, 58 по улице Депутатской, №№ 1, 1а по улице Клары Цеткин, обесточат переулок Фруктовый, СНТ «Металлург-3», «Монтажник».
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