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вчера, 17:10
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В центральной части Липецка, 21 микрорайоне и Дачном отключат холодную воду

17 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Писарева, 13-15, улица Центральная, 12, улица Барашева, 5 — без холодной воды останутся жители Дачного и центральной части Липецка. Кроме того, подачу холодной воды ограничат жителям 21 микрорайона по заявке управляющей организации для проведения работ по адресу: улица Меркулова, 57, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Центральной, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева, №№ 57, 65, 77, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 5, 7 по улице Барашева, № 3 по улице Коммунальной, №№ 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 116, 118, 120, 126, 128, 132 по проспекту Победы, №№ 4, 8, 10, 12, 14 по улице Катукова, в частном секторе улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

17 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 3 по улице Желябова, №№ 8, 10, 12, 12а, 12б, 16 по улице Интернациональной, №№ 2, 5, 7, 7а, 9, 28 по улице Ленина, № 34 по улице Плеханова, № 1а в переулке Вишневом, №№ 1а, 12 по улице Володарского, № 7 по улице Даргомыжского, №№ 52, 52а, 54, 55б, 58 по улице Депутатской, №№ 1, 1а по улице Клары Цеткин, обесточат переулок Фруктовый, СНТ «Металлург-3», «Монтажник». 
отключения
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Добрый
вчера, 22:26
Обнаглевшие лица ,неумеющие работать.Пора уволить вас или по собственному желанию уйдёте? Нельзя так жителям плевать в лицо!
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Гость
сегодня, 02:58
Иди сам устройся к ним, покажи, как надо работать.
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Гость
вчера, 21:00
Подана жалоба В Генеральную прокуратур на РИР Энерго, дочку Росатома, на нарушение сроков планового отключения горячей воды в доме по ул. Космонавтов 31/3.
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Я
вчера, 20:32
Э, короли горячей воды! Когда ваше высочество распорядится подать горячую воду на 3 микрорайон????
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Р
вчера, 18:46
Как Китай развивается при Коммунистах.
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Пенсионер
вчера, 18:28
Мэр так и не ликвидировал раскоп на Космонавтов 5/3 , буду агитировать всех жителей проигнорировать выборы . Как власть выполняет свои обязанности так и мы выполним свой долг . Фиг- Вам .
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Гость.
вчера, 18:10
Когда включат холодную воду на Манеже? Вторые сутки без воды.
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Софья
вчера, 17:21
Наконец,прошла неделя как вода в подвале дома на Меркулова 57 идёт и только сейчас они подали заявку,на устранение неполадки
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