Таксист пытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в 1000 рублей

Теперь его ждёт суд по уголовной статье — покушение на мелкое взяточничество.

В Ельце передано в суд уголовное дело по обвинению 68-летнего местного таксиста в приготовлении к даче мелкой взятки инспектору ДПС (по части третьей статьи 30, части первой статьи 291.2 УК РФ). Об этом сообщает ОМВД России по городу Ельцу.По данным следствия, в октябре прошлого года в районе Сквера афганцев таксиста остановил инспектор ДПС за перевозку детей без автокресла и ремней безопасности и составил протокол по части третьей статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей».Но таксист хотел избежать штрафа в 3000 рублей и предложил инспектору ДПС взятку в 1000 рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил о коррупционном преступлении.