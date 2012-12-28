Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
17-летняя ельчанка оформила на мать кредит и едва не перевела 957 000 рублей мошенникам
Происшествия
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47 минут назад
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Таксист пытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в 1000 рублей
Теперь его ждёт суд по уголовной статье — покушение на мелкое взяточничество.
По данным следствия, в октябре прошлого года в районе Сквера афганцев таксиста остановил инспектор ДПС за перевозку детей без автокресла и ремней безопасности и составил протокол по части третьей статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей».
Но таксист хотел избежать штрафа в 3000 рублей и предложил инспектору ДПС взятку в 1000 рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил о коррупционном преступлении.
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