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Спорт
182
сегодня, 15:49
4

Бугаков верит, что всё образуется, Гудимов хвалит комбинационный стиль «Металлурга»

Липецкий «Металлург» проиграл на выезде волгоградскому «Ротору-2».

После матча главный тренер «сталеваров» Дмитрий Бугаков был мрачнее тучи, но призвал болельщиков не вешать нос.

- Тяжелый матч: моменты были и у соперников, и у нас, - констатировал тренер, - Разница в том, что волжане одним из своих шансов воспользовались, а мы – нет.
Да у нас тяжёлая ситуация – три поражения подряд. Но я верю, что нам с ребятами удастся ей переломить и скоро наша чёрная полоса закончится.

Главный тренер «Ротора-2» Альберт Гудимов отметил, что «Металлург» - команда (цитата), «которая стремится играть в комбинационный футбол», но заявил, что его подопечные были к этому готовы.

При этом Гудимов отказался анализировать самый скандальный эпизод матча с удалением форварда Михаила Агеева.


Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
пресс-конференция
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Болельщик
31 минуту назад
Парни соберитесь хоккей мы потеряли, осталось футбол потерять
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Статистика
22 минуты назад
В хоккее такой рекорд установлен, что футболисты навряд ли сумеют его превзойти.
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Гость
32 минуты назад
Это цыганское проклятие
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Старый фанат
34 минуты назад
Верим в команду. Кубу и Бруней обыграем
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