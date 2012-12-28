Спорт
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сегодня, 15:49
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Бугаков верит, что всё образуется, Гудимов хвалит комбинационный стиль «Металлурга»
Липецкий «Металлург» проиграл на выезде волгоградскому «Ротору-2».
- Тяжелый матч: моменты были и у соперников, и у нас, - констатировал тренер, - Разница в том, что волжане одним из своих шансов воспользовались, а мы – нет.
Да у нас тяжёлая ситуация – три поражения подряд. Но я верю, что нам с ребятами удастся ей переломить и скоро наша чёрная полоса закончится.
Главный тренер «Ротора-2» Альберт Гудимов отметил, что «Металлург» - команда (цитата), «которая стремится играть в комбинационный футбол», но заявил, что его подопечные были к этому готовы.
При этом Гудимов отказался анализировать самый скандальный эпизод матча с удалением форварда Михаила Агеева.
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