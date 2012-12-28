Бугаков верит, что всё образуется, Гудимов хвалит комбинационный стиль «Металлурга»

Липецкий «Металлург» проиграл на выезде волгоградскому «Ротору-2».

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При этом Гудимов отказался анализировать самый скандальный эпизод матча с удалением форварда Михаила Агеева.





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После матча главный тренер «сталеваров» Дмитрий Бугаков был мрачнее тучи, но призвал болельщиков не вешать нос.- Тяжелый матч: моменты были и у соперников, и у нас, - констатировал тренер, - Разница в том, что волжане одним из своих шансов воспользовались, а мы – нет.Да у нас тяжёлая ситуация – три поражения подряд. Но я верю, что нам с ребятами удастся ей переломить и скоро наша чёрная полоса закончится.Главный тренер «Ротора-2» Альберт Гудимов отметил, что «Металлург» - команда (цитата), «которая стремится играть в комбинационный футбол», но заявил, что его подопечные были к этому готовы.