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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: избитый подросток, инсульт у молодой матери и губительный заморозок

Сегодня, 10 апреля, стало известно об очередном случае избиения подростками, врачи рассказали о спасении пережившей инсульт женщины, и плодовым деревьям угрожают заморозки.

Сегодня стало известно об очередном криминальном случае с участием подростков: неделю назад на улице Космонавтов жестоко избили 17-летнего подростка. Юноша госпитализирован в областную детскую больницу с ушибом головного мозга и переломами лицевых костей. 

В соцсетях распространяется версия о том, что у молодого человека возник конфликт с семиклассником и последний позвал на помощь старших товарищей — липчанина избивали 11-15 человек. Полиция же подозревает в избиении подростка 18-летнего парня. Уголовное дело пока не возбуждено: полицейские ждут результатов судебно-медицинской экспертизы о степени причинённого здоровью подростку вреда.

«Сытые бездельники, силу некуда девать! Улицы лучше бы подметали — карманные деньги!», — написал А.

«Липецк превращается в Чикагское гетто», — заметил Да уж.

«Назад в «хорошие и счастливые» 80-е, когда город делился на районы по понятиям», — вспомнил Ретро.

«А я в середине 70-х, уже взрослая, с коллегой забрела на танцплощадку в Комсомольском парке. По приколу посмотреть. Но выглядела, видимо, очень молодо, но чуждо, п. ч. подошли девочки в олимпийках, отвели в сторону и начали выяснять, кто я да откуда, знаю ли Мишу (а может, не Мишу — не помню точно:)? Я не растерялась и нагло спросила, а знают ли они Мак-х? Они не знали и оторопели. Но тут очнулся мой кавалер и увёл от греха подальше», — включилась в дискуссию Бабка Первая.

«Правда, говорили, что в Нижнем парке драки были. Но мы туда и не ходили. Так, пару раз. Всем классом. Все вместе пришли и все вместе ушли. И танцевали в своем круге. Всё было нормально. А так танцев нам и в школе хватало», — добавил Надо же. 

«В феврале 1973 года на Комсомольском пруду была драка Слобода-Центр-Карьер против Радиаторного Ключей Дикого», — рассказал Сторожил.

Сегодня к следователям пришел 62-летний мужчина, избитый подростками 4 апреля на улице Адмирала Макарова. О ролике со своим участием и о том, что его ищу следователи он узнал от знакомых.

Липчанин рассказал, что возвращался домой с работы. Подростки напали на него внезапно. После драки мужчина вынужден обратился в травмпункт. Врачи диагностировали у него переломы пальцев левой руки.

Неврологи областной клинической больницы спасли 30-летнюю многодетную мать, у которой на третий день после родов случился инсульт.

Новорожденная уже дома с папой и двумя младшими братьями, а маму готовят к выписке.



«Выздоравливай, ты нужна детям!» — пожелала Соседка.

Минувшей ночью в Липецке столбики термометров опускались до -5 градусов. Такая температура воздуха критична для черешни, вишни, сливы и абрикоса.

Из-за теплой зимы и начала весны на некоторых косточковых уже начали распускаться цветы. Урожай может погибнуть, но несмотря на это, биолог Сергей Глазинов советует не бросать уход за деревьями, подкармливать их. И рекомендует высаживать районированные зимостойкие сорта. Хотя найти их трудно, чаще предлагают привозными саженцы из Кубани и Крыма.

«Я позитивно воспринимаю подобные новости от СМИ. Это как с курсом нефти: любой слух влияет на цены. Так вот, информация о заморозках нам, садоводам, на пользу. Мы будем этим объяснять повышение цен, причём урожая будет достаточно», — оптимистично настрое Садовод мо стажем.

«Это изменение климата заставит нас выращивать и косточковые под укрытием. Выведут деревья не сильно рослые, а возле каждого — штырь высокий. Как мороз, так щёлк! — и раскрывается купол теплозащитный! Дарю идею изобретателям!», — написала Бабка Первая.

«Может, это климатическое оружие применяют. Каждый год так не может быть», — предположила Маша.

«Ничего не будет в этом году, это кара небесная за все грехи наши!», — уверен Дед.

«То, что в прошедшую ночь вымерзли цветочные почки вишни, сливы и абрикоса, я не совсем согласен — пока неясно! И скорее они выдержали заморозок», — заявил кит.

Завтра в Липецке будет еще теплее: до +11 градусов. Но  пройдет слабый дождь. Так что не забудьте зонт. 
вечЁрка
побои
здравоохранение
заморозки
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Угу
сегодня, 21:00
А откуда эта агрессия берется, от безделия и опекания дитачек. Может уже пора реально наказывать, а не показательные извинения брать... Человеческая жизнь уже ничего не стоит
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Да
сегодня, 20:54
Агрессию подростков нужно куда-то направлять в мирное русло. Например, на уборку улиц.
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Электорат
сегодня, 20:38
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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