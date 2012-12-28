Липецкая вечЁрка: избитый подросток, инсульт у молодой матери и губительный заморозок

Сегодня, 10 апреля, стало известно об очередном случае избиения подростками, врачи рассказали о спасении пережившей инсульт женщины, и плодовым деревьям угрожают заморозки.