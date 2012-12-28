Щенок проглотил детскую соску: его спасли ветеринары

Об истории лечения таксы рассказало управление ветеринарии Липецкой области.

16 марта в ветклинику Елецкой городской станции по борьбе с болезнями животных обратились хозяева щенка таксы. Они жаловались на рвоту и отсутствие дефекации у питомца.Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, ветеринарный врач обнаружил уплотнение в тонком кишечнике. А рентген с контрастом показал инородное тело округлой формы, похожее на часть детской соски. Хозяйка подтвердила, что щенок недавно играл с соской и мог её проглотить.17 марта провели повторный рентген. При этом владельцы продолжали давать щенку контрастное вещество, и часть соски вышла естественным путём.Сейчас щенок уже чувствует себя хорошо, аппетит вернулся.