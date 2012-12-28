Щенок проглотил детскую соску: его спасли ветеринары
Об истории лечения таксы рассказало управление ветеринарии Липецкой области.
Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, ветеринарный врач обнаружил уплотнение в тонком кишечнике. А рентген с контрастом показал инородное тело округлой формы, похожее на часть детской соски. Хозяйка подтвердила, что щенок недавно играл с соской и мог её проглотить.
17 марта провели повторный рентген. При этом владельцы продолжали давать щенку контрастное вещество, и часть соски вышла естественным путём.
Сейчас щенок уже чувствует себя хорошо, аппетит вернулся.
