От парты — к станку с ЧПУ и стотысячной зарплате

Как студенты из Грязей на экономзоне «Липецк» туристами стали

В Грязинском техническом колледже учатся те, кто через год с небольшим может пополнить ряды работников особой экономической зоны «Липецк». Студенты первого курса — вчерашние девятиклассники — осваивают профессию оператора-наладчика металлообрабатывающих станков. Им предстоит провести за партой два года: первый — на получение общего среднего образования, второй (всего 10 месяцев интенсивной подготовки) — на овладение специальностью. Но увидеть будущее место работы своими глазами можно уже сейчас. Студенческая молодежь отправилась в индустриальный мир ОЭЗ не просто так, а по железной дороге, как промышленные туристы, — по приглашению немецкой компании «ОБО Беттерманн Производство».16-летний Киям Амиров из Казинки уже давно знает, что такое заводские будни. Его отчим работает на «ОБО Беттерманн», и семейные рассказы о производстве подтолкнули парня к вполне конкретным планам. Правда, в его личном рейтинге работодателей пока лидирует другой резидент зоны — бельгийская компания «Бекарт», славящаяся хорошей зарплатой и соцпакетом.— Знаю, как трудно туда попасть, — признается Киям. — Моя ближайшая цель — хороший аттестат. Следующая — попасть на производственную практику если не на «Бекарт», то хотя бы на «Беттерманн». Моя будущая профессия, как говорят, на экономзоне востребованная: оператор-наладчик станков с ЧПУ. В нашем колледже есть хорошие станки — освою их, освою и другие.Казалось бы, добраться из Грязей до площадки промзоны можно было и на автобусе. Но организаторы экскурсии решили иначе, отправив ребят на электричке.Ровно в 08:29 состав отправился от платформы в Грязях, чтобы уже через 11 минут высадить студентов на остановке с иголочки — «ОЭЗ «Липецк». Регулярное железнодорожное сообщение для сотрудников экономзоны РЖД запустило еще в феврале по инициативе правительства Липецкой области. Теперь девять поездов ежедневно курсируют по расписанию, подстраиваясь под заводские графики: привозят работников к первой смене и развозят обратно после ее завершения. От проходных до полустанка и обратно людей подвозят специальные автобусы.Проект выгоден всем: резиденты экономят на топливе и аренде транспорта, а сотрудники — время. К примеру, из Липецка до ОЭЗ электричка идет всего 26 минут. Для промышленного туризма, который в особой экономической зоне развивают уже третий год, такая доступность — подарок. Только школьников и студентов за это время на экскурсиях побывало без малого десять тысяч. Группа грязинских операторов-наладчиков стала первой, которая приехала в экономзону по железной дороге.Миновав автоматизированную проходную, двери которой сотрудники предприятий обычно открывают именными электронными ключами, туристы пересели в заводской автобус и через пять минут уже входили в двери принимающей стороны.Перед тем как войти в цех, — обязательный инструктаж по технике безопасности. Затем — погружение в историю. Студенты узнали, что компанию «ОБО Беттерманн» основал в 1911 году в Германии Франц Беттерманн. Сначала это было небольшое производство крепежа и электромонтажной техники. Но именно здесь сын основателя, Ульрих Беттерманн, изобрел тот самый металлический дюбель, который сегодня знаком каждому строителю. Студенты ахнули, узнав, что продукция компании широко использовалась при недавней реконструкции Большого театра в Москве.В Россию концерн (сегодня он представлен более чем в 60 странах) зашел в 2003 году, а в 2015-м открыл завод на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк». Здесь производят кабеленесущие и противопожарные системы, молниезащиту и крепеж. Продукция идет на экспорт, в том числе в Китай.Экскурсию для студентов провел начальник производства Игорь Бурков. Юношей и девушек тут же впечатлили цифры: завод выпускает до 4500 наименований изделий и выполняет еще до пяти тысяч заказов под индивидуальные проекты. Но главное открытие ждало ребят позже: оказывается, самая востребованная профессия на предприятии именно та, которую они получают! Правда, с оговоркой: текучки кадров у немцев практически нет — люди ценят свои рабочие места.В цехах будущие операторы надолго зависли у огромного пресса, который давлением в 400 тонн выдавливал заготовки из рулонного металла. Провожали взглядами лазерные резаки и роботов, заменивших монотонный ручной труд. Ребят удивила безотходность производства пластиковых изделий: все обрезки отправляются в шредер, перемалываются, спекаются в новые листы и снова идут в дело.Особый интерес вызвали загадочные круги на одной из линий.— А что это? Очень на головки сыра похоже, — спросила одна из студенток.Оказалось, что эти круги — основания для крепления мачт молниезащиты на крышах. Их формуют из бетона с минеральными добавками. После суток вызревания на вибростоле получаются 20-килограммовые кругляши, по прочности не уступающие камню.Но самым впечатляющим звеном стала линия по роспуску огромных рулонов стали (весом 10–15 тонн) на узкие полоски — штрипсы. Из них потом штампуют детали для конечной сборки. Технологии, подобной этой, больше нет ни на одном предприятии Липецкой области. На этой линии уже семь лет работает наладчик-оператор станков 6-го, самого высокого, разряда Сергей Сотников. На вопрос о том, не надоело ли ему работать на одном месте, он улыбнулся:— Мне здесь очень нравится. Я здесь и вырос как специалист до 6-го разряда. Знаете, как говорится: от добра добра не ищут.Кульминацией экскурсии (не считая обеда в заводской столовой) стали практические занятия. Ребятам разрешили поработать на некоторых станках.Ратмир Сынков снял ногу с педали подачи сжатого воздуха, высвободил руки из тяжелых резиновых рукавиц, намертво вмонтированных в защитный короб, и выдохнул:— Здорово! Это так интересно — видеть, как заготовка из черного металла начинает блестеть как зеркало после того, как ее обработаешь пескоструйкой!В семье Ратмира есть сварщики и токари, так что «работа с железом» у него в крови. После обучения и практики он уверен, что не ударит в грязь лицом перед старшими, тем более что на предприятиях экономзоны готовы платить достойные деньги.Девушки не отставали от юношей.— Мне очень понравилось то, что я увидела. Зря говорят, что такие профессии не для девушек. Я бы с удовольствием прошла тут практику. Вообще, металлообработка — это перспективная отрасль, — сказала Валерия Говорова.Все два часа экскурсии за группой тенью ходил Руслан Левашов — сотрудник управляющей компании «ОЭЗ «Липецк», по сути, главный «кадровик» зоны, «хэдхантер». Он внимательно наблюдал за ребятами, отмечая тех, кто выделялся вопросами и серьезным отношением:— Грязинский технический колледж — один из базовых для резидентов экономзоны. Соответствующее соглашение подписано в декабре 2023 года. Я заметил, что Игорь Бурков уже готов взять на производственную практику нескольких студентов. А где практика — там и возможное трудоустройство. Не редкость, когда кто-то после практики тут же определяется с индивидуальными графиками обучения и остается работать там, где ему понравилось.Начальник производства Игорь Бурков подтвердил серьезность намерений завода:— У вас хорошая профессия. Если компания увидит ваше качественное базовое образование, то за неделю вы вникнете в то, что вам предстоит делать на производстве. Если есть желание, компания будет развивать ваш интерес вплоть до оплаты обучения в технических вузах.А это значит, что для кого-то из этих вчерашних школьников дорога от станка в учебном классе до станка с ЧПУ на немецком заводе действительно займет всего 11 минут — ровно столько, сколько идет электричка от Грязей до платформы «ОЭЗ «Липецк».