В Липецкую область вернутся небольшие дожди и потеплеет до +12

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут небольшие, местами умеренные дожди и мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки — преимущественно в виде дождя. Ветер южный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем немного усилится – до 6-11 м/сек.Температура воздуха ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от +7 до +12 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Ночью на улице от -2 до -4 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.День 11 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 13 градусов мороза.