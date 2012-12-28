17-летний подросток попал в нейрохирургию с ушибом головного мозга и переломами: его избили в районе «Звёздного»
Сегодня в Липецке: горожан зовут на кладбище, треть липчан не верят в свой профессиональный рост
Владимир Сериков: Медвуз — это закрытие собственных потребностей в кадрах и привлечение молодежи из других регионов
Прокуратура через суд заставляет предпринимателя переделать фитнес-клуб под многоэтажную парковку
Погода в Липецке
184
41 минуту назад
1
В Липецкую область вернутся небольшие дожди и потеплеет до +12
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки — преимущественно в виде дождя. Ветер южный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем немного усилится – до 6-11 м/сек.
Температура воздуха ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от +7 до +12 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Ночью на улице от -2 до -4 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.
День 11 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 13 градусов мороза.
1
0
0
0
0
Комментарии (1)