38-летний липчанин украл восемь тонометров из магазина медтехники

Ущерб составил 34 тысячи рублей. Подозреваемый продал тонометры за 8 тысяч.

В липецкий отдел полиции №4 поступило заявление о краже из магазина медицинской техники в торговом центре в Правобережном районе восьми тонометров – они пропали прямо с витрины. Сумма ущерба составила 34 тысячи рублей.«По подозрению в краже задержан 38-летний липчанин. С его слов, тонометры он продал за 8000 рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение», санкции которой — до пяти лишения свободы.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, его проверяют на причастность к кражам в других районах Липецка.