38-летний липчанин украл восемь тонометров из магазина медтехники
Ущерб составил 34 тысячи рублей. Подозреваемый продал тонометры за 8 тысяч.
«По подозрению в краже задержан 38-летний липчанин. С его слов, тонометры он продал за 8000 рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение», санкции которой — до пяти лишения свободы.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, его проверяют на причастность к кражам в других районах Липецка.
