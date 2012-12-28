Липецкого закладчика задержали в Курске

У парня нашли 25 свертков с порошкообразным веществом.

В Курске возле дома по улице Клевцова полицейские задержали жителя Липецкой области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При досмотре у липчанина обнаружены 25 свертков с порошкообразным веществом.«В ходе разбирательства полицейские выяснили, что парень хранил запрещенное вещество с целью дальнейшего сбыта на территории областного центра путем изготовления тайников-закладок. Объявление о заработке фигурант нашел в интернете и связался с куратором. С целью осуществления преступного умысла молодой человек приехал в Курск», — cообщает пресс-служба Управления МВД России по Курской области.Для обустройства закладок подозреваемый выбирал немноголюдные места и дачные территории. Изъятое вещество направлено на исследование, по результатам которого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.