Общество
318
сегодня, 10:22
2

Липецкого закладчика задержали в Курске

У парня нашли 25 свертков с порошкообразным веществом.

В Курске возле дома по улице Клевцова полицейские задержали жителя Липецкой области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При досмотре у липчанина обнаружены 25 свертков с порошкообразным веществом.

«В ходе разбирательства полицейские выяснили, что парень хранил запрещенное вещество с целью дальнейшего сбыта на территории областного центра путем изготовления тайников-закладок. Объявление о заработке фигурант нашел в интернете и связался с куратором. С целью осуществления преступного умысла молодой человек приехал в Курск», —  cообщает пресс-служба Управления МВД России по Курской области.

Для обустройства закладок подозреваемый выбирал немноголюдные места и дачные территории. Изъятое вещество направлено на исследование, по результатам которого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии (2)

ювелир
45 минут назад
Пусть сидит 20 лет не меньше
Во как
сегодня, 10:47
заработал 25 лет и это справедливо Посидит подумает в прочем не чем думать мозгов нет
