Выходные в Липецке: громкое начало футбольного сезона, фестиваль блюза и субботники под музыку

Все самые главные культурные. общественные и спортивные мероприятия выходных.





В вашем браузере отключен JavaScript





Дождливые выходные

В субботу днём в Липецке будет 12-14 градусов тепла, в воскресенье – 14:16. Но уикенд подпортят дожди, которые периодически будут приниматься оба дня.















Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Достоевского, Крылова, Хмельницкого.





















Пришла весна и показала, кто где зимой намусорил. Пора убирать, но коммунальным службам трудно, а управляющим компаниям важнее сосчитать прибыль. Да и зачем им напрягаться, если липчане сознательные и их всё устраивает? Вместо недовольства скрепное население с радостью пойдёт на субботник, ведь «Это же для самих себя», «Это всё для детей».















Вот и дождались мы гуляний под открытым небом. Погода позволяет 5 апреля в 17:00 в микрорайоне «Европейском» провести семейную анимационную программу (0+).













Липчан будут веселить конкурсы, танцы и зажигательные аниматоры.

Тех, кто предпочитает спокойствие и сосредоточенность, ждут 5 апреля в 14:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). В 14:00 в большом зале желающие напишут «Тотальный диктант» (16+).













Липецкая государственная филармония 5 апреля в 17:00 повторит свой знаменитый спектакль «Левша» (12+).













Фото vk.com/unionzal

А 6 апреля зал «Унион» будет отдан на откуп тех, кто хочет лучше разбираться в музыке, формально – детям, но в самом заведении уточняют – детям от 3 до 99 лет. Занятия из цикла «Скрипка, бубен и фагот» могут посетить желающие любого возраста (0+).







Гостей познакомят с инструментами симфонического оркестра, принципами звучания, расскажут, как разные инструменты взаимодействуют друг с другом.















Фото vk.com/unionzal





Фестиваль блюзовых групп, посвященный памяти Романа Застрожина, липецкого музыканта, основателя группы «Гастарайтер блюз», долгие годы боровшегося с лейкемией.













Архив. Роман Застрожин

6 апреля в 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится концерт артистов липецкого Дома музыки (12+).













Фото vk.com/krilosov

Липецкие библиотеки приглашают гостей поиграть. Областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) 5 апреля в 14:00 запускает окололитературную игротеку «Найти Волшебника Изумрудного города: миссия выполнима» (6+).













Иллюстрация к одной из самых важных детских книг













Липецкий «Металлург» наконец-то открывает домашний сезон. В субботу, 5 апреля, в 15:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) «сталевары» принимают «Зенит» из Пензы (6+).









Вы спросите – а куда же сходить в воскресенье? Его можно чуть ли не целиком провести в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 11:01 вас ждёт спектакль кукол и людей «Петя Семёнов. Восхождение» (6+). О жизни удивительного русского исследователя Петра Петровича Семенова Тян-Шанского. Погружение в захватывающий мир географических открытий и личных историй.









В театре танца «Казаки России», бывшем ДК «Октябрь» (пл. Петра Великого, 6) в воскресенье в 18:00 некогда всемирно известный ансамбль повторит хореографический спектакль «Распутин» (12+).













Фото Калужской филармонии