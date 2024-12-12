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Выходные в Липецке: громкое начало футбольного сезона, фестиваль блюза и субботники под музыку
Общество
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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: громкое начало футбольного сезона, фестиваль блюза и субботники под музыку
Все самые главные культурные. общественные и спортивные мероприятия выходных.
Как обычно начинаем рубрику с творчества наших земляков. Сегодня липчанам споют солисты городского Дома культуры Ельца. Аркадий Свиридов снял и смонтировал попурри из их песен и каверов на концерте в АРТ-пространстве «Модное место» в конце февраля.
Дождливые выходные
В субботу днём в Липецке будет 12-14 градусов тепла, в воскресенье – 14:16. Но уикенд подпортят дожди, которые периодически будут приниматься оба дня.
Отключение воды
Жители десятков домов получат «сюрпризы» в виде выходных без холодной воды. 5 апреля с 10:00 до окончания ремонтных работ в этот список попадут:
ул. 15 микрорайон, 1/2, 1/3,1/4, 2/2, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23а, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37;
ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 11, 10, 13, 70;
ул. Достоевского, 71;
ул. Литаврина, 6а, 8;
ул. Октябрьская, 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53 стр. 1;
ул. Первомайская, 3, 35, 35а, 37, 45;
ул. Папина, 6, 6а;
ул. Скороходова, 1, 1б, 2, 4, 8;
ул. Студенческий Городок, 10, 11, 13, 14;
ул. Советская, 1, 3, 4, 5;
ул. Толстого, 1;
ул. Фрунзе, 1;
пл. Театральная, 1;
пер. Литаврина, 2;
пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Достоевского, Крылова, Хмельницкого.
6 апреля с 10:00 и до конца ремонта перетерпят без удобств:
ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;
ул. Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;
ул. Юный Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
пр-т Победы, 22.
Отключение света
Повод поспать в субботу до обеда есть у жителей улиц, на которых в субботу с 9:00 до 13:00 отключат электричество:
ул. Гагарина;
ул. Семашко, 12, 14;
ул. Липовская, 44;
ул. Фрунзе, 4.
Музыкальные субботники
Пришла весна и показала, кто где зимой намусорил. Пора убирать, но коммунальным службам трудно, а управляющим компаниям важнее сосчитать прибыль. Да и зачем им напрягаться, если липчане сознательные и их всё устраивает? Вместо недовольства скрепное население с радостью пойдёт на субботник, ведь «Это же для самих себя», «Это всё для детей».
Вечерние гулянья
Вот и дождались мы гуляний под открытым небом. Погода позволяет 5 апреля в 17:00 в микрорайоне «Европейском» провести семейную анимационную программу (0+).
Липчан будут веселить конкурсы, танцы и зажигательные аниматоры.
Тотальный диктант
Тех, кто предпочитает спокойствие и сосредоточенность, ждут 5 апреля в 14:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). В 14:00 в большом зале желающие напишут «Тотальный диктант» (16+).
Всё «звёзды» филармонии
Липецкая государственная филармония 5 апреля в 17:00 повторит свой знаменитый спектакль «Левша» (12+).
Фото vk.com/unionzal
Одна из самых успешных постановок. Под музыку Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов (главный дирижер — Василий Моисеенко) выступят лучшие вокалисты нашего города: Сергей Колесник, Артем Тарасов, Сергей Блинков, Игорь Пронин, Андрей Карпий, Анастасия Пименова, Василина Бережная, Ульяна Уладова, Наталия Тюленева, Светлана Дедяева, Наталья Плюснина, Галина Овсянникова, а также актеры ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого Павел Чунихин и Даниил Ушаков.
Учить детей музыке
А 6 апреля зал «Унион» будет отдан на откуп тех, кто хочет лучше разбираться в музыке, формально – детям, но в самом заведении уточняют – детям от 3 до 99 лет. Занятия из цикла «Скрипка, бубен и фагот» могут посетить желающие любого возраста (0+).
Гостей познакомят с инструментами симфонического оркестра, принципами звучания, расскажут, как разные инструменты взаимодействуют друг с другом.
Фото vk.com/unionzal
Фестиваль блюза
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) 5 апреля в 18:01 стартует «Застрожин-фест» (12+).
Фестиваль блюзовых групп, посвященный памяти Романа Застрожина, липецкого музыканта, основателя группы «Гастарайтер блюз», долгие годы боровшегося с лейкемией.
Архив. Роман Застрожин
Вход – донат, причём собранные средства пойдут в фонд по борьбе с лейкемией, который с 2014 года помогает взрослым пациентам с онкологическими заболеваниями крови.
Танго
6 апреля в 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится концерт артистов липецкого Дома музыки (12+).
Фото vk.com/krilosov
Программа называется «Танго без рояля». Потрясающие мелодии сыграют Дарья Щербакова (гитара, Тамбов), а также местные музыканты Елизавета Халина. Анастасия Голосова (обе скрипка), Эльвира Бокова (виолончель), Нина Еланская (альт), Матвей Пушилин (кларнет), Даниил Лунёв (фагот). Илья Крылосов (перкуссия).
Игры
Липецкие библиотеки приглашают гостей поиграть. Областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) 5 апреля в 14:00 запускает окололитературную игротеку «Найти Волшебника Изумрудного города: миссия выполнима» (6+).
Иллюстрация к одной из самых важных детских книг
Кино за 100 рублей
Посмотреть фильм за символическую оплату можно в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).На повестке «Моя ужасная сестра-2». Россия, 2023. Семейная комедия. Режиссёр Александр Галибин (6+).
В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сёстрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7.5.
В ролях: Софья Петрова, Марта Кесслер, Владимир Яглыч, Наталья Чистякова-Ионова.
Футбол и шоу
Липецкий «Металлург» наконец-то открывает домашний сезон. В субботу, 5 апреля, в 15:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) «сталевары» принимают «Зенит» из Пензы (6+).
У матча есть дополнительная интрига: в прошлом сезоне «зенитчики» сенсационно выбили нашу команду из Кубка России, победив в Липецке – 2:1. Теперь липецкие футболисты клянутся отомстить, тем более, что лучший игрок того матча капитан волжан Даниил Кашмин теперь выступает за «Металлург».
Приходить рекомендуют за полтора часа до игры, когда начнётся мощное предматчевое шоу: аквагрим, футбольные конкурсы, розыгрыши призов прямо перед входом. Ещё одно ноу-хау – конкурсы в чаше стадиона: сканируешь qr-код на табло и угадываешь, например, автора первого забитого мяча. Или конкурс на самый нарядный костюм болельщика. Кроме того, в Липецке вспомнят забытую традицию и вновь начнут награждать лучшего игрока своей команды специальным призом. Что должно подстегнуть спортсменов.
Воскресенье в «Библиотеке»
Вы спросите – а куда же сходить в воскресенье? Его можно чуть ли не целиком провести в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 11:01 вас ждёт спектакль кукол и людей «Петя Семёнов. Восхождение» (6+). О жизни удивительного русского исследователя Петра Петровича Семенова Тян-Шанского. Погружение в захватывающий мир географических открытий и личных историй.
В 18:01 распахнёт свои двери «Игротека» (12+). Мастер настольных игр Юлия Гаврилина расскажет правила и научит играть, если вы не умеете. А умеете – вперёд соревноваться с другими.
А в 19:01 вечер импровизации подарит «Клуб липецкой комедии» (18+). Юмористы будут создавать и разыгрывать сценки, опираясь исключительно на идеи зрителей. Это значит, что каждый момент станет настоящей неожиданностью и источником веселья.
«Ra, Ra Rasputin»
В театре танца «Казаки России», бывшем ДК «Октябрь» (пл. Петра Великого, 6) в воскресенье в 18:00 некогда всемирно известный ансамбль повторит хореографический спектакль «Распутин» (12+).
Фото Калужской филармонии
Мы о нём уже рассказывали на этой неделе.
Дорогие липчане! С помощью нашей рубрики вы легко сможете на выходных подобрать себе концерт или мероприятия по душе. А с помощью GOROD48 и на отдыхе будете оставаться в курсе всех событий. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
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