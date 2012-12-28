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сегодня, 14:26
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76-летний пенсионер отправил мошенникам «из почты, ФСБ и ЦБ» почти два миллиона рублей

1 990 000 рублей липчанин перевёл через банкомат.

76-летний липчанин со 2 по 3 апреля был обманут мошенниками на 1 990 000 рублей. Сначала мужчине позвонили из почтового отделения. Потом подключились «сотрудники ФСБ и Центрального Банка». Под предлогом сбережения денег пенсионер перевёл их мошенникам через банкомат.

Ещё нескольких человек обманули под предлогом продажи товаров на сайте объявлений и получения дополнительного заработка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 58-летний мужчина с 1 по 3 апреля пытался получить дополнительный заработок в мессенджере и перевёл мошенникам со своей карты 21 000 рублей. 41-летний липчанин с февраля по 1 апреля при помощи незнакомца пытался заработать на бирже и лишился 87 000 рублей.

3 апреля в полицию также пришёл 45-летний мужчина, который перевёл продавцу шин 25 000 рублей, а тот оказался мошенником. Ещё одного человека обманули через сайт объявлений при покупке умной колонки за 4800 рублей.
мошенничество
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Ч
7 минут назад
Продолжаю . Перед банкоматом я ещё раз спросил : " Всего 1000 рублей ? " Они : " 1000 зелёных " . Я : " У меня таких денег нет " . Едем в гараж . Я же вас несколько раз спросил , что они не могут стоить 1000 рублей . Из приветливых парней они превратились в грубиянов . Думаю , меня спасло то , что инструменты остались в гараже ...Потом было ещё две подобных ситуаций . Всегда отказываюсь от Х А Л Я В Ы .
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Ч
11 минут назад
" Вася. " , иногда происходит отказ рассудка . Нахожусь в гараже . Подъезжают молодые парни и , сразу : " Батя , выручай . У нас закончился контракт и сегодня мы должны из Москвы улететь в Казахстан . Срочно продаём инструменты , недорого ,- 1000 рублей " . Я им : " Это же копейки " . Часть инструментов оставили в гараже и поехали мы к банкомату .
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Лиза
31 минуту назад
Какой щедрый старичок...
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Мда
51 минуту назад
Уж много раз твердили миру... Коль деньги лишние, то и не жалко. Пеньки какие- то имеют миллионы и отдают их мошенникам. Дурь.
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гость
сегодня, 15:00
лень и вера в слухи.где ум -надейся на себя.
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Принципиально
сегодня, 14:45
Не осваиваю современные технологии,чтобы не лохануться и посылаю лесом звонящих и обещающих закидать меня боблом
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Позитив
сегодня, 14:56
Это не есть принцип, это есть - ум!!!
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Вася.
сегодня, 14:45
Я удивляюсь тупостью людей.
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