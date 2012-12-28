«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Липчанин устроил дебош в столичном баре из-за отказа поставить ему песни Муслима Магомаева
Одинокий мужчина желает познакомиться: подруга по переписке обманула 56-летнего липчанина на 410 000 рублей
Мэрия поможет одинокой пенсионерке, чей дом лишился крыши во время отражения ночной атаки БПЛА
Происшествия
399
сегодня, 14:26
8
76-летний пенсионер отправил мошенникам «из почты, ФСБ и ЦБ» почти два миллиона рублей
1 990 000 рублей липчанин перевёл через банкомат.
Ещё нескольких человек обманули под предлогом продажи товаров на сайте объявлений и получения дополнительного заработка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 58-летний мужчина с 1 по 3 апреля пытался получить дополнительный заработок в мессенджере и перевёл мошенникам со своей карты 21 000 рублей. 41-летний липчанин с февраля по 1 апреля при помощи незнакомца пытался заработать на бирже и лишился 87 000 рублей.
3 апреля в полицию также пришёл 45-летний мужчина, который перевёл продавцу шин 25 000 рублей, а тот оказался мошенником. Ещё одного человека обманули через сайт объявлений при покупке умной колонки за 4800 рублей.
1
0
2
1
1
Комментарии (8)