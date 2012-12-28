76-летний пенсионер отправил мошенникам «из почты, ФСБ и ЦБ» почти два миллиона рублей

1 990 000 рублей липчанин перевёл через банкомат.

76-летний липчанин со 2 по 3 апреля был обманут мошенниками на 1 990 000 рублей. Сначала мужчине позвонили из почтового отделения. Потом подключились «сотрудники ФСБ и Центрального Банка». Под предлогом сбережения денег пенсионер перевёл их мошенникам через банкомат.Ещё нескольких человек обманули под предлогом продажи товаров на сайте объявлений и получения дополнительного заработка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 58-летний мужчина с 1 по 3 апреля пытался получить дополнительный заработок в мессенджере и перевёл мошенникам со своей карты 21 000 рублей. 41-летний липчанин с февраля по 1 апреля при помощи незнакомца пытался заработать на бирже и лишился 87 000 рублей.3 апреля в полицию также пришёл 45-летний мужчина, который перевёл продавцу шин 25 000 рублей, а тот оказался мошенником. Ещё одного человека обманули через сайт объявлений при покупке умной колонки за 4800 рублей.