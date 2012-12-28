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Экономика
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48 минут назад
Статистика: в Липецкой области дорожали морковь и картофель, дешевело мясо
Куры и яйца продолжили дешеветь в Липецкой области на прошлой неделе. Цены на говядину и свинину также немного опустились. Вместе с тем, картофель, свекла и морковь все еще росли в цене.
На прошлой неделе заметнее всего подорожали помидоры (+4,37%), морковь (+3,56%), свекла (+2,99%) и картофель (+2,76%). Повысились цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (+2,09%), сухие молочные смеси для детского питания (+1,38%), маргарин (+1,13%). Менее одного процента составил недельный рост цен на сметану, творог, сыр, пшено, водку.
Лидером среди подешевевших за неделю продуктов остаются третью неделю подряд огурцы, которые потеряли в цене 5,68%. Из овощей и фруктов снизились также цены на капусту, лук и яблоки. Продолжилось падение цены на яйца (-1,65%) и кур (-1,29), подешевели говядина и свинина. Из молочной продукции стала ниже стоимость пастеризованного молока (-1,05%) и сливочного масла (-0,98%). Вермишель потеряла в цене 2,79%, макаронные изделия в целом – 1,28%. стали дешевле за неделю мороженая рыба, мясные и овощные консервы для детского питания, печенье, мука, рис, гречка.
Недельная инфляция не затронула такие продукты питания, как баранина, подсолнечное масло, сахар, чай, соль, ржаной и пшеничный хлеб, пшено.
Среди непродовольственных товаров подорожали стиральный порошок, шампунь, спички, подешевели зубная паста и сухие корма для животных. Не изменились за неделю цены на джинсы для детей школьного возраста, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, взрослые и детские кроссовки, туалетное и хозяйственное мыло, сигареты с фильтром, туалетную бумагу.
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