Статистика: в Липецкой области дорожали морковь и картофель, дешевело мясо

Куры и яйца продолжили дешеветь в Липецкой области на прошлой неделе. Цены на говядину и свинину также немного опустились. Вместе с тем, картофель, свекла и морковь все еще росли в цене.

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 25 по 31 марта) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе заметнее всего подорожали помидоры (+4,37%), морковь (+3,56%), свекла (+2,99%) и картофель (+2,76%). Повысились цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (+2,09%), сухие молочные смеси для детского питания (+1,38%), маргарин (+1,13%). Менее одного процента составил недельный рост цен на сметану, творог, сыр, пшено, водку.Лидером среди подешевевших за неделю продуктов остаются третью неделю подряд огурцы, которые потеряли в цене 5,68%. Из овощей и фруктов снизились также цены на капусту, лук и яблоки. Продолжилось падение цены на яйца (-1,65%) и кур (-1,29), подешевели говядина и свинина. Из молочной продукции стала ниже стоимость пастеризованного молока (-1,05%) и сливочного масла (-0,98%). Вермишель потеряла в цене 2,79%, макаронные изделия в целом – 1,28%. стали дешевле за неделю мороженая рыба, мясные и овощные консервы для детского питания, печенье, мука, рис, гречка.Недельная инфляция не затронула такие продукты питания, как баранина, подсолнечное масло, сахар, чай, соль, ржаной и пшеничный хлеб, пшено.Среди непродовольственных товаров подорожали стиральный порошок, шампунь, спички, подешевели зубная паста и сухие корма для животных. Не изменились за неделю цены на джинсы для детей школьного возраста, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, взрослые и детские кроссовки, туалетное и хозяйственное мыло, сигареты с фильтром, туалетную бумагу.