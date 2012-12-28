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сегодня, 18:52
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Минивэн догнал «Ладу» и она перевернулась: дело дошло до суда

Водитель легковушки получил тяжелые травмы.

В Липецком округе направлено в суд уголовное дело 72-летнего водителя «Хёндая», обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (по части первой статьи 264 УК РФ).

Речь идет о ДТП, которое произошло 22 октября прошлого года на автодороге А-133 (подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Липецку). Тогда на 40-м километре дороги Хлевное-Липецк столкнулись минивэн «Хендай» и «Лада Гранта» — она перевернулась.

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По данным следствия, 72-летний водитель «Хендая» догнал двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Лада Гранта». В перевернувшейся от удара машине серьезно пострадал 61-летний водитель.

— Следствие пришло к выводу, что водитель «Хёндая» двигался со скоростью, не обеспечивающей ему постоянный контроль за движением, – рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Водителю минивэна теперь грозит до двух лет лишения свободы.

Видео - vk.com
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Комментарии (1)

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Сначала новые
пешеход
сегодня, 19:01
Опять водятлу помешал светофор,огромную светящуюся балку уже не видят.
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