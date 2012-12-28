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Происшествия
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сегодня, 18:52
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Минивэн догнал «Ладу» и она перевернулась: дело дошло до суда
Водитель легковушки получил тяжелые травмы.
Речь идет о ДТП, которое произошло 22 октября прошлого года на автодороге А-133 (подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Липецку). Тогда на 40-м километре дороги Хлевное-Липецк столкнулись минивэн «Хендай» и «Лада Гранта» — она перевернулась.
По данным следствия, 72-летний водитель «Хендая» догнал двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Лада Гранта». В перевернувшейся от удара машине серьезно пострадал 61-летний водитель.
— Следствие пришло к выводу, что водитель «Хёндая» двигался со скоростью, не обеспечивающей ему постоянный контроль за движением, – рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Водителю минивэна теперь грозит до двух лет лишения свободы.
Видео - vk.com
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