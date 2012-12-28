Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В сокольские дворы навигатор завел огромный автовоз
Общество
Родственникам погибшего оператора птицефабрики выплачены два миллиона рублей
Происшествия
47-летний водитель «Джили» погиб в столкновении с грузовиком
Происшествия
Самые опасные при атаках БПЛА микрорайоны — «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам
Общество
Липчанин приревновал любовницу и отправил её интимные фото сестре и знакомому
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Порыв, еще порыв!
Общество
Липецкая вечЁрка: без тепла, перекрытие моста и ремонт мозаичного перехода
Общество
Подростка покусали бродячие собаки: с елецкой мэрии требуют компенсацию в 200 000 рублей
Происшествия
Липчанка потеряла телефон и оказалась должна банкам
Происшествия
Читать все
Порыв, еще порыв!
Общество
На обследование Катящихся камней потратят в три раза меньше денег, чем планировали
Общество
В Нижнем парке или у «взлетки»: в мэрии решают, где установить аттракционы
Общество
«Не будет распития — не будет утопления»
Происшествия
На дороге Хлевное-Липецк перевернулась легковушка
Происшествия
«Это фиаско, братан!»: депутат областного Совета ужаснулась состоянию площади Клименкова
Общество
Бывший начальник водоканала осужден за мошенничество
Происшествия
Волна осеннего тепла задержится в Липецкой области
Погода в Липецке
На контракты с Минобороны из бюджета Липецка дополнительно выделены 30 миллионов рублей
Общество
Липчанину провели редкую операцию: подобные случаются раз в 10-15 лет
Общество
Читать все
Происшествия
934
сегодня, 16:04
4

На дороге Хлевное-Липецк перевернулась легковушка

Опрокидывание произошло после ДТП.

Сегодня в 14:40 на 40-м километре дороги «Хлевное-Липецк» столкнулись минивэн «Хендай» и «Лада Гранта» — она перевернулась.

— По предварительным данным, 72-летний водитель «Хендая» наехал на стоящий автомобиль «Лада Гранта» под управлением 61-летнего мужчины. В результате пострадала 61-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

3F5B6450-04C0-4E18-A9E9-C36B35F02B7B.jpeg

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение не затруднено.

Видео - vk.com
ДТП
0
1
3
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нда.
43 минуты назад
Все так и было. Один остановился нужду справить вышел и справляет нужду. Другой мотогонщик почти ровестник не стал останавливаться и справлять нужду а прямо в машине решил опорожниться. Вот так как кто в крадзе. Вот и сказке конец а молодцам из машин дтп спокойной ночи!
Ответить
Кореец
51 минуту назад
Хэнде! Автомобиль называется Хэнде.
Ответить
Горожанин
сегодня, 16:39
Музыка в тему на видео
Ответить
Петр Ильич
сегодня, 16:37
После 70-ти права в стол под скатерть.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru