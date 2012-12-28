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Происшествия
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сегодня, 16:04
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На дороге Хлевное-Липецк перевернулась легковушка
Опрокидывание произошло после ДТП.
— По предварительным данным, 72-летний водитель «Хендая» наехал на стоящий автомобиль «Лада Гранта» под управлением 61-летнего мужчины. В результате пострадала 61-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение не затруднено.
Видео - vk.com
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