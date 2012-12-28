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Владимир Сериков: Липецкая область дополнительно получила более 856 миллионов рублей в бюджет
Общество
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сегодня, 14:37
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Владимир Сериков: Липецкая область дополнительно получила более 856 миллионов рублей в бюджет
Комитет Липецкого областного Совета по экономике одобрил поправки в региональный бюджет.
Более 174 миллионов будут направлены на меры социальной поддержки: дополнительные выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы и сотрудникам уголовно-исполнительной системы.
Напомним, что на февральской сессии Совета младшему начальствующему составу УФСИН была назначена выплата в 30 тысяч рублей, сотрудникам старшего и среднего начальствующего звена — в 15 тысяч рублей. Сотрудникам ППС назначена выплата в 10 тысяч рублей ежемесячно. По мнению депутатов, это поможет усилить уровень правопорядка в регионе и не допустить оттока кадров из правоохранительных органов.
Также повысить безопасность в Липецке помогут камеры наблюдения. Из дополнительных поступлений бюджета около 74 миллионов рублей направляются на обустройство этой техникой районов Тракторный, НЛМК, Сокол, Рудник.
— Дополнительны средства направим на развитие сферы здравоохранения. Более 179 миллионов рублей пойдут на обустройство нового медицинского вуза. Это позволит сформировать учебную, производственную, социальную инфраструктуру и в дальнейшем укрепить регион квалифицированными врачами, — отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.— Еще более 40 миллионов рублей пойдут на закупку оборудования в онкодиспансер.
Около 73 миллионов рублей выделяются на капитальный ремонт водозабора в Ельце. 327 миллионов рублей — на обустройство очистными сооружениями и ливневкой автомобильной дороги Елецкой экономической зоны – это субсидия из федерального бюджета.
С учетом вносимых изменений основные параметры областного бюджета на 2025 год составят по доходам 104 миллиарда 735 миллионов рублей, по расходам — 133 миллиарда 802 миллиона рублей.
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