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Происшествия
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50 минут назад
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В Липецке ребенку частью ограждения спортплощадки разбило лицо
Жители 15 микрорайона говорят, что ограждение сделано кое как.
«Ограждение состоит из металлических реек, которых уже нет в некоторых местах, а некоторые сломаны, в одну из сломанных реек внизу отлетел мяч и эта рейка отскочила прямо в лицо моему сыну. Итог, зашитая рана, вывих переднего зуба, сделали шинирование 4 передних зубов.
На мой вопрос, как так, он ответил, что они постоянно отскакивают. Наша ситуация закончилась ещё очень и очень даже ничего, могло быть всё намного хуже. Дети там продолжают играть. У нас проводят собрания о благоустройстве района, а о безопасности детей видимо никто и не думает!».
Об этой истории уже известно полицейским.
— По выявленной в ходе мониторинга публикации УМВД России по Липецку организовано проведение проверки, — сообщили GOROD48 в полиции.
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