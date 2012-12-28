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682
50 минут назад
9

В Липецке ребенку частью ограждения спортплощадки разбило лицо

Жители 15 микрорайона говорят, что ограждение сделано кое как.

Жительница 15 микрорайона рассказала в соцсетях об опасной спортивной площадке: ее ребенок получил травму лица из-за незакрепленной части ограждения: 

«Ограждение состоит из металлических реек, которых уже нет в некоторых местах, а некоторые сломаны, в одну из сломанных реек внизу отлетел мяч и эта рейка отскочила прямо в лицо моему сыну. Итог, зашитая рана, вывих переднего зуба, сделали шинирование 4 передних зубов. 

На мой вопрос, как так, он ответил, что они постоянно отскакивают. Наша ситуация закончилась ещё очень и очень даже ничего, могло быть всё намного хуже. Дети там продолжают играть. У нас проводят собрания о благоустройстве района, а о безопасности детей видимо никто и не думает!».

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Об этой истории уже известно полицейским.

— По выявленной в ходе мониторинга публикации УМВД России по  Липецку организовано проведение проверки, — сообщили GOROD48 в полиции.

спортплощадка
благоустройство
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
11 минут назад
В детстве и пострашнее раны были, родители трагедию не делали. А сейчас от малейшей царапины у ребенка родители криком кричат и всех обвиняют
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Ссёлки
16 минут назад
Родители,приходите и посмотрите как ведут Ваши дети на этих площадках.Можно подумать они одичали.Крики,мат,визги.Обьясняйте им правила поведения в обществе.
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Министр аттракционов
19 минут назад
Без комментариев.
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111
25 минут назад
Ну да, мяч отлетел и рейка отскочила... мяч был видимо каменный)))
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Гость
32 минуты назад
Страшно подумать, как мы выживали в нашем детстве?!
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Виктор
11 минут назад
Ответ простой Не было огороженных площадок Играли в поле на пустырях во дворах Футбольные ворота имитировали два портфеля вот как то так
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!!!
22 минуты назад
Вот так же, сижу и думаю об этом! Ну как-то надо своим детям объяснять правила безопасности. А если ребёнок гиперактивный, то и результат соответствующий. Кто вам виноват? Или что везде всё снести, убрать, или подушками обить?... Но это другое заведение.
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Гость
36 минут назад
Родители, проводите профилактику со своими детьми на предмет того, как организовать свой досуг безопасно.
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