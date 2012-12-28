35-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за самовольное подключение к газопроводу

Ранее его дом отключили от газоснабжения за неуплату.

В Задонском районе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины за самовольное подключение к газопроводу (по части первой статьи 215.3 УК РФ).«В 2024 году в доме задонца был отключен от газ за неуплату. Но мужчина самовольно подключился к газоснабжению. Сначала за это был составлен административный материал за самовольное подключение к газопроводу (по части первой статьи 7.19 КоАП РФ). А очередной факт незаконного подключения стал поводом для возбуждения уголовного дела», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.