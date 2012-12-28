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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: премьера в театре, какие сериалы предпочитают смотреть липчане

Сегодня нас ждёт большой концерт в городском Дворце культуры, мастер-классы и премьеры новых фильмов.

Тепло и сухо

Температура днём – от +13 до +15 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют воду на улице Ильича, 31, 31а, стр. 31а.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зёлёной, Ильича, Краснодонской, Ковалевской, Кошевого, Лобачевсого, Матросова, Панфилова, Севастопольской, Спартака, Украинской, в переулках Лесном, Лесном 2-м, Моторном, Моторном 2-м, Театральном, Театральном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном.

Отключение света

С 08:00 до 17:00 отключат электричество на улице Гагарина, 2, 4.

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С 9:00 до 17:00 обесточат дома по адресам:

ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;
ул. Байкальская, 29;
ул. Владимирская;
ул. Владивостокская, 44
ул.Детская, 11, 13а, 15, 15а, 17, 4, 6, 8, 9;
ул. Кибальчича, 77;
ул. Краснодарская;
ул. Липецкая;
ул. Майская, 18, 21;
ул. Морская;
ул. Пензенская;
ул. Привокзальная, 42;
ул. Пришкольная;
ул. Речная, 20;
ул. Санаторная, 19а, 20, 5;
ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
ул. Уступная, 2, 26;
ул. Фруктовая, 3;
ул. Южная;
ул.Юношеская, 23а, 23б;
Лебедянское шоссе;
село Казинка;
пос. Новая Жизнь;
пер. Рудный, 1, 3, 5.

Пробки

С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


Крылья таланта

В городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 18:00 отстоится отчётный концерт Народного коллектива эстрадного пения «Взлетая на крыльях таланта…» под руководством Аллы Бережной (6+).

Мастер-классы

Культурное пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) приглашает на уроки по рукоделию.

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Фото vk.com

В 14:00 начнётся занятие по работе с текстилем «Создание пасхальной курочки» (6+). А в 17:00 - плетение фенечки макраме (6)+

Театр

Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 представит премьерный показ спектакля «Иркутская история» (12+).

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Пьеса была написана Алексеем Арбузовым в 1959 году и сразу поставлена на сцене Театра им. Вахтангова. На крупной советской стройке на берегах Ангары молодые люди
Спектакль - самостоятельная режиссёрская работа актрисы Александры Громоздиной. В постановке заняты учащиеся театрально-образовательной студии «Дебют»- Виктория Логвинова и Максим Иванов

«Слово пацана» и не только

4 из 10 липчан любят смотреть отечественные сериалы, выяснили социологи SuperJob. Причём опрос показал, что российские многосерийки вне конкуренции у нашего зрителя. Что ж певец Сергей Шнуров ещё много лет назад перечислял основные характеристики скрепного населения: «Сериалы про бандитов, просто так набрать кредитов…».

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Кадр из т/с "Слово пацана"

Британские и турецкие сериалы интересуют лишь по 7% опрошенных, а южнокорейские — 6%. 3% с удовольствием смотрят японские сериалы, и лишь 1 из 100 — бразильские.
Выходит – был дедушка Ленин, когда говорил, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Правда мало где публикуют вторую часть фразы: «ибо оно одинаково понятно малограмотному пролетариату и совсем неграмотному крестьянству».

Кинопремьеры

Кстати о кино. В четверг на экраны выходят новинки.

«Батя-2». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Илья Учитель (12+)

Во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, Действие фильма разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, в девяностых и в послевоенном СССР сороковых годов. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова. Евгений Цыганов.


«Падение короны». Франция, Италия, 2025. Историческая драма. Режиссёр Джанлука Йодиче (16+)

XVIII век, разгар Французской революции. Людовик XVI с семьей арестованы и заключены в тюрьму вдали от Версаля. Великолепие светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Привыкшая к роскоши беззаботной жизни, Мария-Антуанетта впервые оказывается уязвимой в страхе перед собственным будущим и судьбой короны.

В ролях: Гийом Кане, Мелани Лоран, Фабрицио Ронджоне.


«Смерть единорога». США, 2025. Ужасы. Режиссёр Алекс Шарфман (18+)

Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнётся с появлением родителей детёныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам.
В ролях: Дженна Ортега, Теа Леони, Уилл Поултер.


Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
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