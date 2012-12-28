Сегодня в Липецке: премьера в театре, какие сериалы предпочитают смотреть липчане

Сегодня нас ждёт большой концерт в городском Дворце культуры, мастер-классы и премьеры новых фильмов.

Температура днём – от +13 до +15 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют воду на улице Ильича, 31, 31а, стр. 31а.

















Культурное пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) приглашает на уроки по рукоделию.









Фото vk.com

Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 представит премьерный показ спектакля «Иркутская история» (12+).











4 из 10 липчан любят смотреть отечественные сериалы, выяснили социологи SuperJob. Причём опрос показал, что российские многосерийки вне конкуренции у нашего зрителя. Что ж певец Сергей Шнуров ещё много лет назад перечислял основные характеристики скрепного населения: «Сериалы про бандитов, просто так набрать кредитов…».











Кадр из т/с "Слово пацана"





«Батя-2». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Илья Учитель (12+)









В ролях: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова. Евгений Цыганов.

«Падение короны». Франция, Италия, 2025. Историческая драма. Режиссёр Джанлука Йодиче (16+)





«Смерть единорога». США, 2025. Ужасы. Режиссёр Алекс Шарфман (18+)





Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зёлёной, Ильича, Краснодонской, Ковалевской, Кошевого, Лобачевсого, Матросова, Панфилова, Севастопольской, Спартака, Украинской, в переулках Лесном, Лесном 2-м, Моторном, Моторном 2-м, Театральном, Театральном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном.С 08:00 до 17:00 отключат электричество на улице Гагарина, 2, 4.С 9:00 до 17:00 обесточат дома по адресам:ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;ул. Байкальская, 29;ул. Владимирская;ул. Владивостокская, 44ул.Детская, 11, 13а, 15, 15а, 17, 4, 6, 8, 9;ул. Кибальчича, 77;ул. Краснодарская;ул. Липецкая;ул. Майская, 18, 21;ул. Морская;ул. Пензенская;ул. Привокзальная, 42;ул. Пришкольная;ул. Речная, 20;ул. Санаторная, 19а, 20, 5;ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;ул. Тепличная, 24а, 31, 44;ул. Уступная, 2, 26;ул. Фруктовая, 3;ул. Южная;ул.Юношеская, 23а, 23б;Лебедянское шоссе;село Казинка;пос. Новая Жизнь;пер. Рудный, 1, 3, 5.С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.В городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 18:00 отстоится отчётный концерт Народного коллектива эстрадного пения «Взлетая на крыльях таланта…» под руководством Аллы БережнойВ 14:00 начнётся занятие по работе с текстилем «Создание пасхальной курочки» (6+). А в 17:00 - плетение фенечки макраме (6)+Пьеса была написана Алексеем Арбузовым в 1959 году и сразу поставлена на сцене Театра им. Вахтангова. На крупной советской стройке на берегах Ангары молодые людиСпектакль - самостоятельная режиссёрская работа актрисы Александры Громоздиной. В постановке заняты учащиеся театрально-образовательной студии «Дебют»- Виктория Логвинова и Максим ИвановБританские и турецкие сериалы интересуют лишь по 7% опрошенных, а южнокорейские — 6%. 3% с удовольствием смотрят японские сериалы, и лишь 1 из 100 — бразильские.Выходит – был дедушка Ленин, когда говорил, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Правда мало где публикуют вторую часть фразы: «ибо оно одинаково понятно малограмотному пролетариату и совсем неграмотному крестьянству».Кстати о кино. В четверг на экраны выходят новинки.Во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, Действие фильма разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, в девяностых и в послевоенном СССР сороковых годов. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь.XVIII век, разгар Французской революции. Людовик XVI с семьей арестованы и заключены в тюрьму вдали от Версаля. Великолепие светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Привыкшая к роскоши беззаботной жизни, Мария-Антуанетта впервые оказывается уязвимой в страхе перед собственным будущим и судьбой короны.: Гийом Кане, Мелани Лоран, Фабрицио Ронджоне.Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнётся с появлением родителей детёныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам.В ролях: Дженна Ортега, Теа Леони, Уилл Поултер.