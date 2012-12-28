50-летний мужчина нашёл на асфальте кошелек с 64 000 рублей: ему вынесли приговор за грабёж
Пострадавшая в перевернувшемся автомобиле годовалая девочка переведена из реанимации в обычную палату
Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: премьера в театре, какие сериалы предпочитают смотреть липчане
Сегодня нас ждёт большой концерт в городском Дворце культуры, мастер-классы и премьеры новых фильмов.
Температура днём – от +13 до +15 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют воду на улице Ильича, 31, 31а, стр. 31а.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зёлёной, Ильича, Краснодонской, Ковалевской, Кошевого, Лобачевсого, Матросова, Панфилова, Севастопольской, Спартака, Украинской, в переулках Лесном, Лесном 2-м, Моторном, Моторном 2-м, Театральном, Театральном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном.
Отключение света
С 08:00 до 17:00 отключат электричество на улице Гагарина, 2, 4.
С 9:00 до 17:00 обесточат дома по адресам:
ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;
ул. Байкальская, 29;
ул. Владимирская;
ул. Владивостокская, 44
ул.Детская, 11, 13а, 15, 15а, 17, 4, 6, 8, 9;
ул. Кибальчича, 77;
ул. Краснодарская;
ул. Липецкая;
ул. Майская, 18, 21;
ул. Морская;
ул. Пензенская;
ул. Привокзальная, 42;
ул. Пришкольная;
ул. Речная, 20;
ул. Санаторная, 19а, 20, 5;
ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
ул. Уступная, 2, 26;
ул. Фруктовая, 3;
ул. Южная;
ул.Юношеская, 23а, 23б;
Лебедянское шоссе;
село Казинка;
пос. Новая Жизнь;
пер. Рудный, 1, 3, 5.
Пробки
С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.
Крылья таланта
В городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 18:00 отстоится отчётный концерт Народного коллектива эстрадного пения «Взлетая на крыльях таланта…» под руководством Аллы Бережной (6+).
Мастер-классы
Культурное пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) приглашает на уроки по рукоделию.
Фото vk.com
В 14:00 начнётся занятие по работе с текстилем «Создание пасхальной курочки» (6+). А в 17:00 - плетение фенечки макраме (6)+
Театр
Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 представит премьерный показ спектакля «Иркутская история» (12+).
Пьеса была написана Алексеем Арбузовым в 1959 году и сразу поставлена на сцене Театра им. Вахтангова. На крупной советской стройке на берегах Ангары молодые люди
Спектакль - самостоятельная режиссёрская работа актрисы Александры Громоздиной. В постановке заняты учащиеся театрально-образовательной студии «Дебют»- Виктория Логвинова и Максим Иванов
«Слово пацана» и не только
4 из 10 липчан любят смотреть отечественные сериалы, выяснили социологи SuperJob. Причём опрос показал, что российские многосерийки вне конкуренции у нашего зрителя. Что ж певец Сергей Шнуров ещё много лет назад перечислял основные характеристики скрепного населения: «Сериалы про бандитов, просто так набрать кредитов…».
Кадр из т/с "Слово пацана"
Выходит – был дедушка Ленин, когда говорил, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Правда мало где публикуют вторую часть фразы: «ибо оно одинаково понятно малограмотному пролетариату и совсем неграмотному крестьянству».
Кинопремьеры
Кстати о кино. В четверг на экраны выходят новинки.
«Батя-2». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Илья Учитель (12+)
В ролях: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова. Евгений Цыганов.
«Падение короны». Франция, Италия, 2025. Историческая драма. Режиссёр Джанлука Йодиче (16+)
В ролях: Гийом Кане, Мелани Лоран, Фабрицио Ронджоне.
«Смерть единорога». США, 2025. Ужасы. Режиссёр Алекс Шарфман (18+)
В ролях: Дженна Ортега, Теа Леони, Уилл Поултер.
Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
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