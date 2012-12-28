На Советской пьяный подросток избил ровесника — тот частично потерял зрение

Уголовное дело передано в суд.

В Липецке дошло до суда уголовное дело об избиении 17-летнего парня сверстником.Эти события произошли в мае прошлого года вечером на улице Советской. По данным следствия, пьяный 17-летний подросток поссорился с ровесником и трижды его ударил. В результате у избитого произошло кровоизлияние в глазное яблоко и он частично потерял зрение.Действия его обидчика квалифицированы по части первой статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой — до восьми лет лишения свободы.Мать пьяного подростка-драчуна уже привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (по части первой статьи 5.35 КоАП РФ).