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589
44 минуты назад
3

На Советской пьяный подросток избил ровесника — тот частично потерял зрение

Уголовное дело передано в суд.

В Липецке дошло до суда уголовное дело об избиении 17-летнего парня сверстником.

Эти события произошли в мае прошлого года вечером на улице Советской. По данным следствия, пьяный 17-летний подросток поссорился с ровесником и трижды его ударил. В результате у избитого произошло кровоизлияние в глазное яблоко и он частично потерял зрение.

Действия его обидчика квалифицированы по части первой статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой — до восьми лет лишения свободы.

Мать пьяного подростка-драчуна уже привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (по части первой статьи 5.35 КоАП РФ).
конфликт
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Липчанин
20 минут назад
Ютуб головного мозга
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Надо
21 минуту назад
Срочно понизить пенсионный возраст
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Гостья
34 минуты назад
Часто подростки не осознают насколько хрупкая может быть жизнь. Об этом нам в своё время постоянно твердили наши родители. А сейчас большинство родителей, к сожалению, проводят время в гаджетах, а не с детьми.
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