Жительница Грязей пойдет под суд за фиктивную прописку семьи иностранцев

58-летняя владелица квартиры в Грязях организовала незаконную прописку для граждан другого государства, что привело к возбуждению в отношении нее двух уголовных дел.

Полицейские установили, что жительница города Грязи в феврале и июле этого года женщина зарегистрировала в своей квартире 27-летнюю иностранку и ее 28-летнего супруга. Фактически семья там не проживала, так как хозяйка жилья даже не планировала предоставлять им крышу над головой.В отношении подозреваемой дознаватель ОМВД России «Грязинский» возбудил два уголовных дела по статьям о фиктивной регистрации и постановке на миграционный учет. За содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы.