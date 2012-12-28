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сегодня, 08:04

Жительница Грязей пойдет под суд за фиктивную прописку семьи иностранцев

58-летняя владелица квартиры в Грязях организовала незаконную прописку для граждан другого государства, что привело к возбуждению в отношении нее двух уголовных дел.

Полицейские установили, что жительница города Грязи в феврале и июле этого года женщина зарегистрировала в своей квартире 27-летнюю иностранку и ее 28-летнего супруга. Фактически семья там не проживала, так как хозяйка жилья даже не планировала предоставлять им крышу над головой.

В отношении подозреваемой дознаватель  ОМВД России «Грязинский» возбудил два уголовных дела по статьям о фиктивной регистрации и постановке на миграционный учет. За содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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