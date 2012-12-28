Выходные в Липецке: погода шепчет, артисты-любители и давай, детка!

Все самые главные события наступившего уикенда.

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Оба выходных дня выдадутся ещё достаточно тёплыми, температура составит от +17 до +19 градусов. В субботу пройдёт слабый дождик, а воскресенье обойдётся без существенных осадков.









В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Бабушкина, Баженова, бардина, Баумана, Богатырской, Брестской, Былинной, Водной, Гидромеханизации, Д. Бедного, К. Булавина, Кочеткова, Курчатова, Пирогова, Рассветной, Семенова-Тян-Шанского, Силикатной, Сокольской, Третьякова, Усманской, Хабарова, переулков Болотникова, Войнич, Курчатова, Полтавского, Ракетного, Ростовского, Свободного, Тёплого, Чугунного.









Часть выходных у многих уйдёт на поиск горючего. Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку. Зато она расскажет о ситуации в области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Самодеятельный театр





17 октября в 14:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) покажут спектакль «За двумя зайцами» (12+).













Фото vk.ru/dk_matira

17 октября в 17:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) тоже выступят артисты-любители, на этот раз они будут петь (12+).









Фото vk.ru/culturmus48

18 октября в 12:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится концерт «Волшебство оркестра: музыкальные картинки» (6+).









18 октября в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) продолжат цикл «Липецкие квестории», в которых откроют страницы истории родного края (6+).









И. Айвазовский, "Бриг "Меркурий". 1892 г.

18 октября в 16:00 в Дому мастера (ул. Ленина, 2) с программой «Осенний аккорд» выступит музыкальный коллектив L’s-trio (12+).

















Гастроли

Наши дни четыре женщины разного возраста — от юной девушки до пожилой дамы — приходят на скамейку городского парка. У каждой в руках одинаковый глянцевый журнал, и каждая ждет... мужчину своей мечты. В процессе ожидания выясняется забавный и абсурдный факт: всем им назначил свидание по интернету один и тот же загадочный незнакомец.









Фото vk.ru/novorosteatr

Соперники лидируют в нашей подгруппе на 2-м этапе первенства СФФ «Центр». Но и парни Романа Войделя не лыком шиты: на выезде липчане разнесли «Спартак» (Брянск) – 7:1, а затем дома отстояли ничью с «Университетом спорта» из Смоленска – 0:0, играя почти половину матча… вдевятером. «Металлург-М» явно на пожъеме, к тому же это будет заключительный домашний матч в сезоне, который надежды липецкого футбола постараются завершить достойно.







