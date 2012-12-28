В Балашовском лесничестве сегодня водят хороводы, смотрят картины, пьют травяной чай и сажают лес
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Общество
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25 минут назад
Выходные в Липецке: погода шепчет, артисты-любители и давай, детка!
Все самые главные события наступившего уикенда.
Традиционно рубрику выходного дня открывает творческий номер, сегодня это песня «I Won't Dance» величайшего Фрэнка Синатры, которую перепели липецкие вокалисты Дмитрий Матвеев и Наталья Волкова. Прекрасную музыку обеспечил джазовый оркестр Дома мызыки.
Видео Аркадия Свиридова и Дениса Полякова.
Тепло, но дождик начинает накрапывать
Оба выходных дня выдадутся ещё достаточно тёплыми, температура составит от +17 до +19 градусов. В субботу пройдёт слабый дождик, а воскресенье обойдётся без существенных осадков.
Отключение воды
В субботу, 17 октября, с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Архангельская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10а, 20б, 16, 20, 18, 22, 24, 26;
- ул. Астраханская, 1, 1/1, 1а, вл. 1, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр. 1, 17, 19, 19а, 21, 23;
- ул. Силикатная, 18, 19, 19а, 20, 21;
- ул. Усманская, 8;
- ул. Фурсова, 1, 3, 3а, 7.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Бабушкина, Баженова, бардина, Баумана, Богатырской, Брестской, Былинной, Водной, Гидромеханизации, Д. Бедного, К. Булавина, Кочеткова, Курчатова, Пирогова, Рассветной, Семенова-Тян-Шанского, Силикатной, Сокольской, Третьякова, Усманской, Хабарова, переулков Болотникова, Войнич, Курчатова, Полтавского, Ракетного, Ростовского, Свободного, Тёплого, Чугунного.
18 октября с 10:00 до конца ремонта останутся без удобств:
- ул. Вермишева, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11/1, 11/2,13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/2, 18/1, 18/2, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 26, 27, 28, 29, 31;
- ул. Яна Березина 2, 4, 6.
В частном секторе их участь разделят жители улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Целинной, Цимлянской, Украинской, переулков Лесного 1-го, лесного 2-го, Моторного, Моторного 2-го,Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го, проезда Ильича.
Бензин
Часть выходных у многих уйдёт на поиск горючего. Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку. Зато она расскажет о ситуации в области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Самодеятельный театр
17 октября в 14:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) покажут спектакль «За двумя зайцами» (12+).
Фото vk.ru/dk_matira
Постановка народного коллектива самодеятельного художественного творчества «Ирония» под руководством Оксаны Назаровой. Забавный и легкий сюжет, непрофессиональные, но искренние артисты.
Шляпу по кругу
17 октября в 17:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) тоже выступят артисты-любители, на этот раз они будут петь (12+).
Фото vk.ru/culturmus48
Осенний концерт клуба самодеятельной песни «Компания». Вход – шляпный, кому сколько не жалко.
Музыка для детей, подростков и не только
18 октября в 12:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится концерт «Волшебство оркестра: музыкальные картинки» (6+).
Для юного зрителя. Центральное место яркие и выразительные «Сказочные картинки» Анатолия Лядова., в т.ч. знаменитые миниатюра «Баба-Яга», «Волшебное озеро» и «Кикимора». Кульминацией станет исполнение драматического произведения Александра Чайковского, симфонической картины «Стан Тамерлана» из оперы «Легенда о граде Ельце». Автор программы и ведущая — музыковед Анна Аникеева.
Как зарождался флот
18 октября в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) продолжат цикл «Липецкие квестории», в которых откроют страницы истории родного края (6+).
И. Айвазовский, "Бриг "Меркурий". 1892 г.
На этот раз поговорят о зарождении российского флота и о роли, которую сыграл в этом Липецкий край. А ещё состоится мастер-класс по созданию Андреевского флага.
Вход свободный.
Осенний аккорд
18 октября в 16:00 в Дому мастера (ул. Ленина, 2) с программой «Осенний аккорд» выступит музыкальный коллектив L’s-trio (12+).
Кино
17 и 18 октября в 12:00 и в 15:00 в Областной Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) устроят показ фильма «Сивка-Бурка». Россия, 2025. Семейный, приключения. Режиссёр Владимир Штырянов (6+).
2-летнего геймера Тёму привозят на каникулы в глухую деревню Цаплино подальше от интернета. Однако, вопреки ожиданиям, жизнь в деревне бурлит вокруг старинной конюшни бояр Салтыковых, где местные ребята готовятся к соревнованиям по конному спорту. 12-летнему Филе с его верным другом Орликом очень нужна победа в этих соревнованиях, однако над конюшней нависает страшная угроза — ее хотят снести. Мальчишки принимают вызов. Поиски клада, загадочная старуха-призрак, пожар на конюшне, опасные пещеры и победа на соревнованиях — это лето станет для ребят началом крепкой дружбы.
В ролях: Мирон Лебедев, Всеволод Клименюк, Дарья Альхова.
Гастроли
17 октября в 18:00 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) выступят артисты Новороссийского городского театра со спектаклем «Come on! Давай детка» (18+).
Наши дни четыре женщины разного возраста — от юной девушки до пожилой дамы — приходят на скамейку городского парка. У каждой в руках одинаковый глянцевый журнал, и каждая ждет... мужчину своей мечты. В процессе ожидания выясняется забавный и абсурдный факт: всем им назначил свидание по интернету один и тот же загадочный незнакомец.
Фото vk.ru/novorosteatr
18 октября в 18:00 на сцене театра покажут уже липецкую постановку «Примадоны» (16+).
По пьесе бродвейского драматурга Кена Людвига. Пьесу «Примадонны» в России сначала поставил сначала МХТ, а следом и многие другие. Два молодых безработных актера узнают, что престарелая миллионерша разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы завещать им свои миллионы. Провалившись на гастролях в провинциальном городке, они переодеваются в пестрые женские наряды из театрального гардероба и отправляются на штурм. Вскоре на горизонте появляются две девушки, которым мошенники мечтают объясниться в любви, а среди них — настоящая племянница миллионерши.
Молодежь принимает лидера
18 октября в 13:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) дублёры главной команды липецкой области будут принимать «Орёл-М» (6+).
Соперники лидируют в нашей подгруппе на 2-м этапе первенства СФФ «Центр». Но и парни Романа Войделя не лыком шиты: на выезде липчане разнесли «Спартак» (Брянск) – 7:1, а затем дома отстояли ничью с «Университетом спорта» из Смоленска – 0:0, играя почти половину матча… вдевятером. «Металлург-М» явно на пожъеме, к тому же это будет заключительный домашний матч в сезоне, который надежды липецкого футбола постараются завершить достойно.
Вход на игру свободный.
Дорогие липчане! Желаем вам приятных выходных, но и на отдыхе желательно следить за новостями, которыми вас всегда обеспечит GOROD48. Ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады
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