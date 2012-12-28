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48 минут назад
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51-летнюю женщину обманул на 890 000 рублей «эксперт казначейства»

Кем только мошенники не представляются.

26 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 51-летняя женщина.

— Потерпевшей позвонил «эксперт казначейства» и под предлогом предотвращения мошеннических действий убедил перевести 890 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

21-летняя девушка четыре дня подряд общалась со «специалистами Росфинмониторинга». Они убедили её отправить на «безопасный счёт» 690 000 рублей. Причём деньги были списаны после того, как девушка перешла по присланной ей в Telegram ссылке.

35-летняя женщина хотела подработать «менеджером маркетплейса» и лишилась 33 000 рублей.

46-летний мужчина обучался инвестированию через мессенджер. Он взял в кредит 381 000 рублей и перевёл «начальный капитал» мошенникам.

75-летний инвестор неделю пытался заработать на бирже и лишился миллиона рублей.

В Добринке 45-летнего мужчину обманули на 171 000 рублей под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита на его имя. В Лебедяни 64-летний мужчина начал сотрудничать в менеджере с брокерской контрой и лишился 81 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
13 минут назад
Ну зачем люди отвечают на звонки неизвестно от кого???
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Да уж
17 минут назад
Где мозги. На свой счет нужно принимать только деньги!!!
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