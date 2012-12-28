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В заключительном матче «Металлурга» победил тот, кому было нужнее
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140
сегодня, 06:17

Липецкая область провела ночь под жёлтым уровнем

Сейчас тревогу отменили.

В 0:24 на территории Липецкой области был объявлен жёлтый уровень воздушной опасности, правда, на этот раз он не перерос в красный.

Отбой тревоге прозвучал в 06:13.
БПЛА
отбой тревоге
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