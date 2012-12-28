День народного единства в Липецке: концерт в темноте, где пройдут гулянья и праздничные мероприятия
Главный тренер «Металлурга» поблагодарил команду за сезон, «Салют» попытается увести лидера нашей команды
День народного единства в Липецке: концерт в темноте, где пройдут гулянья и праздничные мероприятия
Главный тренер «Металлурга» поблагодарил команду за сезон, «Салют» попытается увести лидера нашей команды
Сегодня в Липецке: патриотический диктант, всё больше липчан планируют отказаться от пенсии
Происшествия
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сегодня, 06:17
Липецкая область провела ночь под жёлтым уровнем
Сейчас тревогу отменили.
Отбой тревоге прозвучал в 06:13.
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