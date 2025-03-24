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Происшествия
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сегодня, 11:40
В Ельце сгорели три экскаватора
Также пожарные тушили дом и постройки.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожар в выходные дни. Огонь уничтожил отделку кабин экскаваторов, узлы агрегатов и лакокрасочное покрытие.
В селе Дубовое Чаплыгинского района горели две нежилые постройки общей площадью 80 квадратов. В СНТ «Заря-2» Липецкого округа огонь уничтожил садовый металлический домик площадью 7,5 квадратных метра.
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