В Ельце сгорели три экскаватора

Также пожарные тушили дом и постройки.



В Ельце на улице Окружной сгорели три экскаватора.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожар в выходные дни. Огонь уничтожил отделку кабин экскаваторов, узлы агрегатов и лакокрасочное покрытие.В селе Дубовое Чаплыгинского района горели две нежилые постройки общей площадью 80 квадратов. В СНТ «Заря-2» Липецкого округа огонь уничтожил садовый металлический домик площадью 7,5 квадратных метра.