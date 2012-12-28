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Происшествия
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25 минут назад
В Чаплыгине мошенник с сайта объявлений выслушал приговор
Он «продал» фары за 10 000 рублей.
— Весной прошлого года мужчина разместил на сайте объявление о продаже передних правой и левой фар на автомобиль «Dodge Stratus». Покупателю он пообещал отправить товар сразу после оплаты их полной стоимости. Но как только тот перевёл 10 000 рублей, продавец перестал выходить на связь, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Но мошенника вычислили. Вину он признал и возместил причинённый ущерб. Тем не менее, мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ.
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