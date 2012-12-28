В Чаплыгине мошенник с сайта объявлений выслушал приговор

Он «продал» фары за 10 000 рублей.

Чаплыгинский районный суд вынес приговор ранее не судимому мужчине за мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину (по части второй статьи 159 УК РФ). Свою жертву он нашёл на сайте бесплатных объявлений.— Весной прошлого года мужчина разместил на сайте объявление о продаже передних правой и левой фар на автомобиль «Dodge Stratus». Покупателю он пообещал отправить товар сразу после оплаты их полной стоимости. Но как только тот перевёл 10 000 рублей, продавец перестал выходить на связь, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Но мошенника вычислили. Вину он признал и возместил причинённый ущерб. Тем не менее, мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ.