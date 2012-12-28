В Сырском Руднике и Косыревке отключат холодную воду

20 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители Косыревки, поселка Берендей, Сырского Рудника, части 19-го микрорайона, отметили в компании.

С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах и зданиях №№ стр. 43, 43 корп. 1, 43 стр. 4, 43 стр. 6, 43 стр. 7, 43б, 46, 46/1, 48, 48 стр. 1, 48 стр. 3, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 48/1, 48/2, 50, 50 стр. 7, 50 стр. 9, 50 стр. 10, 50а,52, 52/1, вл.54, вл.56, 63а, 67, 67а, 67г, 73, 73а, вл.77, 77к, вл.77м, 79б, 79в, вл.81, вл.82, вл.85, вл.97, вл.99, вл.99, 103, стр. 105 по улице Юношеской, в селе Косыревка — дома №№ 10, 11, 13, 13б, 15, 15а, 16, 16/1, 18, 19, 20, вл.20а, 20б, 21 по улице Новой, также в частном секторе улиц Новой, Советской, Ленина, в поселке Берендей.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в районе Сырского Рудника и части 19 микрорайона – в домах №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1 по улице Базарной, №№ 111, 117, 117/3, 119/1, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 7, 10 по проезду Кувшинова. Без холодной воды в этот период также останутся жители частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.Кроме того, во время ремонтных работ возможно снижение параметров давления холодной воды и повышение ее мутности у потребителей поселка Сырский Рудник в целом. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.20 марта плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 187а по улице Студеновской, №№ 37а, 37б по улице Космонавтов, № 1 по улице Катукова, №№ 4, 6, 8 по улице Детской, №№ 1, 3, 5 в переулке Рудном, СНТ «Горняк».