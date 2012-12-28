Сезон больших дорожных ремонтов в Липецке начнется с улиц Баумана и Ковалева

Подрядчика удерживают заморозки: фреза, которой с дорог снимают верхний слой старого асфальта, охлаждается водой, и дорожники бояться запускать дорогостоящую технику в работу в минусовую температуру.

Новый сезон дорожных работ в Липецке начнется с улиц Баумана и Ковалева. На Баумана заменят верхний слой асфальта на протяжении 1,8 километров от остановки «Мост» до знака «Ситовка», а на Ковалева от дома №1 до дома № 126 обновят дорогу в тех местах, которые не попали в ее ремонт большими картами в прошлом году.По данным GOROD48, подрядчика, компанию «Инфинити Групп», пока удерживают ночные заморозки: фреза, которой с дорог снимают верхний слой старого асфальта, охлаждается водой, и дорожники бояться запускать дорогостоящую технику в работу в минусовую температуру. Но уже у концу этой недели морозы уйдут и дорожники выйдут на объекты. Пока же они выставляют знаки, предупреждающие о скором начале работ.Напомним, что «Инфинити Групп» взялась в этом году привести в порядок дороги на улицах Баумана, Ковалева, Известковой, Свердлова, Теперика (от дома №23а по улице Катукова до дома №7а по улице Теперика), Стаханова (от дома №23 по улице Катукова до дома №18 по улице Свиридова), Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной, а также Универсальный проезд. При стартовой цене этого контракта в 328,3 млн рублей компания взялась выполнить работы за 257,7 миллиона.