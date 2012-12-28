Сегодня в Липецке: выпускников хотят отправлять на отработки, хороший парень – это теперь профессия?

Всё самое главное про наступивший день.

Мы предполагали, что зимушка-зима так просто не сдаст своих позиций. После всех температурных рекордов марта в середине месяца мы имеем на дворе около нуля градусов. Хорошо ещё, день пройдёт без осадков, а то снег стал бы совсем уж обидным возвращением к прошлому.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ангарской, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 9, 10, 7, 5, 11, 12, 13а, 14, 16; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а; Юношеской, 13, а также в переулке Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17,













С 9:00 до 17:00 останутся без электричества дома на улицах А.Г. Стаханова, 44; Баумана; Белорусской; Генерала Меркулова, 23, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35; Катукова, 54; Третьякова, 1; Хорошавина А.И., 2, 3/1, 4; Шуминского С.Л., 1, 1а, 3; на проспекте 60-летия СССР, 18, 18а, 20, 20а; в переулках Космическом, 3, 4, 4а, 5, 5а и Свободном.















Двоюродные братья Дэвид и Бенджи, которые не виделись какое-то время, отправляются в тур по Польше, чтобы почтить память любимой бабушки. Однако накопленные за долгие годы обиды и противоречия постепенно дают о себе знать.





Постарается не отстать от коллег и галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 19:00 здесь организуют показ фильма «Трагедия в углу». Россия, 2022. Документальный. Режиссёр Майя Данилевская (16+).









Если уж соберётесь сегодня в галерею «Буксир», то можете прийти чуточку пораньше – к 17:00 и тогда попадёте на «Artist Talk» - встречу с художниками (12+).









Если же хотите сходить сегодня на полноценную выставку (во многих залах вторник – выходной), то советуем обратить внимание на вернисаж «Весна идет, весне дорогу!» (12+) в Липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18).









Фото доммузыки48.рф

А Центральная детская библиотека имени М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) приглашает на интереснейший обзор для юных читателей «За Коньком Горбунком в сказку русскую войдем» (6+).









Впрочем, как ещё могут встречать инициативы власти в стране, которая и повышение пенсионного возраста по факту встретила на ура? Социологи заверили, что уровень поддержки в 66% выявлен даже среди учеников 11-х классов, т.е. тех, кого в случае принятия закона смогут загнать «куда макар телят не гонял» на несколько лучших молодых лет.









Юноши в топ-3 выделяют общительность (33%), дисциплинированность (22%) и внимательность (17%), девушки — ответственность (33%), коммуникабельность (31%) и стрессоустойчивость (22%).















Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Почтовой, Шахматной, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверном, Ландшафтном, Любимом, Малом, Сырском, Технологическом, Усадебном, Чистом.С 13:00 до 17:00 обесточат дома на улице В. Терешковой, 26, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30, 30/2, 32/1, 32/2; Космонавтов, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 11б,Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает вечером в кино. В 19:01 начнётся показ с последующим обсуждением фильма «Настоящая боль». США, Польша, 2024. Комедия, драма. Режиссёр Джесси АйзенбергВход – донат от 100 рублей.Это серьёзная документальная картина о путешествиях по регионам России и рассказ о современном искусстве за пределами столиц.Во встрече принимают участие, например, Юля Азарова (Липецк), Полина Шилкините (Мурманск/Москва), Наиля Айзатуллова (Казань), Илья Фролов (Челябинск) и другие. Они расскажут о себе, своем опыте и продемонстрируют свои объекты искусства.Вход свободный.Представлены более 70 арт-предметов живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Участники выставки: члены Союза художников России Нели Бурлей, Екатерина Григорьева, Наталья Дмитриева, Светлана Пастухова, Елена Смолеевская, художники: Елена Дмитренко, Татьяна Кузнецова, Ирина Чемякина. Зрители увидят картины и из частных коллекций, которые в другое время нигде не встретишь. Выставка продлится до 11 апреля.Отличный путеводитель для молодёжи в многосложном сказочном мире.63% липчан поддерживают идею возвращения к распределению выпускников учебных заведений, утверждают социологи SuperJob.Казалось бы, простой вопрос: когда в России отменили крепостное право? В учебниках написано, что в 1861 году. Есть другая точка зрения – в 1974, когда крестьянам в СССР начали выдавать паспорта. А события последних нескольких лет и вот такие «поддерживаемые обществом» инициативы сверху заставляют задуматься: может, ещё и не отменили?К слову, а как на загнивающем Западе обходятся без распределения выпускников? Платят хорошо? Так это не скрепно! Спаси их Бог…По мнению липчан без опыта работы (18—24 года) ключевыми навыками в карьере являются коммуникабельность (32%), ответственность (24%) и дисциплинированность (20%).Любопытно, что наличие профессиональных навыков, образования и высокая компетенция в перечень трудовых добродетелей не вошли. Хорошим парнем (девушкой) быть приятнее, хотя это и не профессия.