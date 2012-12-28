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Сегодня в Липецке: выпускников хотят отправлять на отработки, хороший парень – это теперь профессия?
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: выпускников хотят отправлять на отработки, хороший парень – это теперь профессия?
Всё самое главное про наступивший день.
Мы предполагали, что зимушка-зима так просто не сдаст своих позиций. После всех температурных рекордов марта в середине месяца мы имеем на дворе около нуля градусов. Хорошо ещё, день пройдёт без осадков, а то снег стал бы совсем уж обидным возвращением к прошлому.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ангарской, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 9, 10, 7, 5, 11, 12, 13а, 14, 16; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а; Юношеской, 13, а также в переулке Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17,
Отключение света
С 9:00 до 17:00 останутся без электричества дома на улицах А.Г. Стаханова, 44; Баумана; Белорусской; Генерала Меркулова, 23, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35; Катукова, 54; Третьякова, 1; Хорошавина А.И., 2, 3/1, 4; Шуминского С.Л., 1, 1а, 3; на проспекте 60-летия СССР, 18, 18а, 20, 20а; в переулках Космическом, 3, 4, 4а, 5, 5а и Свободном.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Кино
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает вечером в кино. В 19:01 начнётся показ с последующим обсуждением фильма «Настоящая боль». США, Польша, 2024. Комедия, драма. Режиссёр Джесси Айзенберг (18+).
Двоюродные братья Дэвид и Бенджи, которые не виделись какое-то время, отправляются в тур по Польше, чтобы почтить память любимой бабушки. Однако накопленные за долгие годы обиды и противоречия постепенно дают о себе знать.
Вход – донат от 100 рублей.
Если ли культурная жизнь за МКАД?
Постарается не отстать от коллег и галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 19:00 здесь организуют показ фильма «Трагедия в углу». Россия, 2022. Документальный. Режиссёр Майя Данилевская (16+).
Это серьёзная документальная картина о путешествиях по регионам России и рассказ о современном искусстве за пределами столиц.
Встреча с художниками
Если уж соберётесь сегодня в галерею «Буксир», то можете прийти чуточку пораньше – к 17:00 и тогда попадёте на «Artist Talk» - встречу с художниками (12+).
Во встрече принимают участие, например, Юля Азарова (Липецк), Полина Шилкините (Мурманск/Москва), Наиля Айзатуллова (Казань), Илья Фролов (Челябинск) и другие. Они расскажут о себе, своем опыте и продемонстрируют свои объекты искусства.
Вход свободный.
Вернисаж
Если же хотите сходить сегодня на полноценную выставку (во многих залах вторник – выходной), то советуем обратить внимание на вернисаж «Весна идет, весне дорогу!» (12+) в Липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18).
Фото доммузыки48.рф
Представлены более 70 арт-предметов живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Участники выставки: члены Союза художников России Нели Бурлей, Екатерина Григорьева, Наталья Дмитриева, Светлана Пастухова, Елена Смолеевская, художники: Елена Дмитренко, Татьяна Кузнецова, Ирина Чемякина. Зрители увидят картины и из частных коллекций, которые в другое время нигде не встретишь. Выставка продлится до 11 апреля.
Конёк и все-все-все
А Центральная детская библиотека имени М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) приглашает на интереснейший обзор для юных читателей «За Коньком Горбунком в сказку русскую войдем» (6+).
Отличный путеводитель для молодёжи в многосложном сказочном мире.
То ли воля…
63% липчан поддерживают идею возвращения к распределению выпускников учебных заведений, утверждают социологи SuperJob.
Впрочем, как ещё могут встречать инициативы власти в стране, которая и повышение пенсионного возраста по факту встретила на ура? Социологи заверили, что уровень поддержки в 66% выявлен даже среди учеников 11-х классов, т.е. тех, кого в случае принятия закона смогут загнать «куда макар телят не гонял» на несколько лучших молодых лет.
Казалось бы, простой вопрос: когда в России отменили крепостное право? В учебниках написано, что в 1861 году. Есть другая точка зрения – в 1974, когда крестьянам в СССР начали выдавать паспорта. А события последних нескольких лет и вот такие «поддерживаемые обществом» инициативы сверху заставляют задуматься: может, ещё и не отменили?
К слову, а как на загнивающем Западе обходятся без распределения выпускников? Платят хорошо? Так это не скрепно! Спаси их Бог…
Главное, чтобы человек был хороший?..
По мнению липчан без опыта работы (18—24 года) ключевыми навыками в карьере являются коммуникабельность (32%), ответственность (24%) и дисциплинированность (20%).
Юноши в топ-3 выделяют общительность (33%), дисциплинированность (22%) и внимательность (17%), девушки — ответственность (33%), коммуникабельность (31%) и стрессоустойчивость (22%).
Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного рабочего дня и не менее полезных пауз в работе, которые вы посвятите чтению новостей на GOROD48. Не оставляйте без присмотра этот безумный мир, интересуйтесь происходящими в нём событиями. Тем более что жителям Липецкой области не нужно рыскать по всему Интернету: всё новости уже почти два девятилетия наши люди привыкли читать на сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Ждём вас на сайте снова и снова.
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